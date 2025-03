Tudi ko meče obupno, je Luka Dončić najboljši na parketu

V nadaljevanju preberite:

Tekme v zaporednih večerih v ligi NBA so polne nepredvidljivih rezultatov in kažejo na karakter moštva. Ker je 82 tekem rednega dela sezone umeščenih v le dobrih pet mesecev, so neizogibne, s šestimi tekmami v tednu dni pa se ni tudi zvezdniki lige NBA ne srečujejo pogosto. Zanesljiva zmaga nad San Antoniom (125:109) je znova potrdila moč Los Angeles Lakers, ko igrajo pod taktirko Luke Dončića, ki je z meti spravljal v obup sebe, s podajami in idejami pa obrambo nasprotnikov.

Luka se na občutek v novem domovanju še ni povsem privadil, met mu v slovitem (nekdanjem) Staples Centru še ne gre od rok. Proti San Antoniu je zadel le pet metov iz igre in priznal, da je metal »grozno«, a je z 10 zadetimi prostimi meti vseeno prišel do 21 točk. Več o kakovosti Dončićeve predstave pove 14 asistenc, številka bi lahko bila še višja. »Več kot 70 odstotkov vseh metov za tri je bilo povsem neoviranih, to je posledica odličnega kroženja žoge, Luka bi lahko imel tudi 18 ali 19 asistenc, če bi soigralci bolje zadevali,« je bil s predstavo v zadnjem tednu dni prvega zvezdnika LA Lakers zadovoljen trener J. J. Redick.

Zmagi proti Phoenixu in San Antoniu sta bili pričakovani, a ne samoumevni, naslednja izziva bosta veliko težja. V noči na četrtek (3.30) v Los Angeles prihaja Denver, pred dnevi so rezervisti Jezernikov v Koloradu do zadnjih sekund grozili, da bodo »ukradli« zmago, tokrat s spočitima Nikolo Jokićem in Jamalom Murrayjem prihajajo pripravljeni na boj.