Goldberger presenetil z odgovorom: Za en dan bi bil Vladimir Putin

Med nedavnim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Trondheimu sta nekdanja skakalna zvezdnika Janne Ahonen in Andreas Goldberger obujala spomine na njune medsebojne dvoboje. Imela sta ga tudi na prvem nordijskem SP na tem norveškem prizorišču leta 1997, na srednji napravi se je, denimo, takrat Ahonen veselil zlate lovorike, Goldberger pa bronaste kolajne.

Med pogovorom za finsko televizijo Yle je Ahonen naravnost pobaral svojega nekdanjega tekmeca, ali je kdaj storil kaj nedovoljenega, Goldberger pa mu je iskreno odgovoril: »Da, imel sem težave s kokainom. To je bilo seveda nedovoljeno in neumno!«

Legendarni Finec, ki bo 11. maja dopolnil 48 let, je pet let starejšega Avstrijca vprašal še, kdo bi bil, če bi bil lahko za en dan nekdo drug. Dobil je presenetljiv odgovor. »Verjetno bi bil Vladimir Putin in bi končal vojno,« je odvrnil Goldberger in pristavil, da bi bilo treba v svetu spremeniti številne stvari. »Toda najpomembneje bi bilo treba poskrbeti za mir v svetu in končati lakoto. A najprej bi bilo treba ustaviti vojno,« je še poudaril 52-letni Avstrijec.