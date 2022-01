Lipe bodo kmalu cvetele, a v Stožicah je vse tako kot lani

V nadaljevanju preberite:

Leto 2022 še ni prineslo želenega presežka košarkarjem Krke in Cedevite Olimpije. Obe moštvi sta se najprej spopadali s koronavirusom, po vrnitvi na igrišča pa se ne moreta otresti epidemije razvad. Novomeščani so v petkovem dvoboju v Zadru (71:78) doživeli že deveti zaporedni poraz v ligi ABA, Ljubljančani pa so v sredo pogoltnili grenko pilulo v evropskem soočenju z Gran Canario, ki so jo oktobra ugnali v gosteh. Danes ob 18. uri bo Stožice obiskala še hujša tekmica – Crvena zvezda.

Nadaljevanje 17. kola regionalnega prvenstva bo ponudilo Cedeviti Olimpiji novo priložnost za primerjavo z zasedbo iz evrolige. Kaj si lahko obeta?