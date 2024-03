Ljubljančani rekordno, Dolenjci upali do zadnjih trenutkov

V nadaljevanju preberite:

Sobotni slovenski derbi lige ABA v Novem mestu je dobil zanimivo uverturo, toda po 24. kolu so košarkarji Cedevite Olimpije precej bolj zadovoljni kot Krkini. Ljubljančani so na domačem parketu ugnali Mornar s 105:89 (75:61, 47:46, 30:28) in si zaradi poraza Zadra z Borcem bržkone prislužili četrto mesto pred začetkom končnice. Novomeščani so bili veseli stožiškega poraza tekmeca za obstanek, vendar niso opravili svoje polovice dela. Izgubili so z Igokeo s 84:90 (61:67, 45:39, 21:27) in pred zadnjima koloma ostali na zadnjem mestu.

Cedevita Olimpija je prekinila niz treh porazov in v finišu rednega dela regionalnega prvenstva bo odvisna od svojih rezultatov, kako? S čim je v soboto prijetno presenetila svoje privržence? Kako je dvoboj videl njen trener Zoran Martić, zakaj je bil minuli teden zahteven s psihološkega vidika? Krka je v Laktaših doživela 20. poraz v 24. nastopih in še vedno zaostaja za Mornarjem za eno zmago. Kakšna je njena računica?