Ljubljančani so se poigrali z Novomeščani

Košarkarji Cedevite Olimpije so še drugič na začetku sezone premagali tekmeca iz Novega mesta. Po dokaj tesnem uspehu v slovenskem superpokalu prejšnji teden so v uvodnem krogu lige Aba zmagali z 88:56 (71:36, 44:27, 18:15).Cedevita Olimpija in Krka sta edina slovenske predstavnika v jubilejni dvajseti sezoni lige Aba. Cilj Ljubljančanov je uvrstitev v končnico oziroma med prvih šest najboljših ekip, Dolenjci pa si želijo borbe za sredino razpredelnice v štirinajstčlanskem tekmovanju.Če je Cedevita Olimpija pred osmimi dnevi v Tivoliju šele v zaključku tekme prišla do zmage, je tokrat vprašanje zmagovalca v Stožicah rešila že v prvem polčasu. Oslabljeno zasedbo Krke je v drugi četrtini nadigrala s 26:12, v tretji s 27:9 in na koncu slavila s točkami z 32 točkami prednosti. To je četrta najvišja razlika med slovenskima tekmecema v zgodovini njunih dvobojev.Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil, ki je dosegel 17 točk (trojke 4:8, 6 podaj).je ob stoodstotnem metu v 15 minutah na parketu zbral 15 točk (13 v prvem polčasu), dvanajst pa jih je dodal(met 4:6). Pri Krki je do dvomestne številke prišel le Temple Gibbs (10 točk).V drugem krogu bo Cedevita Olimpija gostovala v Čačku pri Borcu (3. 10.), Krko pa pa doma čaka Mornar (2. 10.).