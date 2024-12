Ljubljančani uspešni tudi v Benetkah

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo niz zmag. V enajstem kolu evropskega pokala so v Benetkah z 80:75 (57:53, 46:39, 27:17) premagali igralce kluba Umana Reyer. Za Ljubljančane je bila to že šesta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih, tretja v evropskem pokalu.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so vodili domala vseh 40 minut, tekmece pa so razorožili z agresivno in kolektivno obrambo. Ljubljančani so tekmo odigrali z veliko mero energije, Umano Reyer so prisilili v 21 izgubljenih žog, hkrati pa so imeli s potrpežljivo in raznovrstno igro v napadu vseskozi prednost na semaforju.

Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil Brynton Lemar s 23 točkami (z metom iz igre 9:12, trojke 3:3). Deset jih je dodal Andrija Stipanović, devet pa DJ Stewart.

Umana Reyer – Cedevita Olimpija 75:80 (53:57, 39:46, 17:27) Dvorana Taliercio, gledalcev 1500, sodniki: Baena (Španija), Boubert (Francija), Theis (Nemčija).

Umana Reyer: Tessitori 6 (2:4), McGruder 10 (2:2), Casarin 2 (2:2), Ennis 3 (1:1), Kabengele 20 (6:8), Parks 20 (3:3), Wheatle 4, Wiltjer 10 (6:6).

Cedevita Olimpija: Stewart 9 (3:4), Robinson 7 (1:1), Jones 2 (2:2), Nikolić 7 (1:1), Glas 2, Lemar 23 (2:2), Blažič 7 (2:2), Beringer 7 (1:1), Geben 6 (2:2), Stipanović 10 (2:7).

Prosti meti: Umana Reyer 22:26, Cedevita Olimpija 16:22.

Met za tri točke: Umana Reyer 7:21 (Parks 3, Kabengele 2, McGruder 2), Cedevita Olimpija 4:13 (Lemar 3, Blažič).

Osebne napake: Umana Reyer 25, Cedevita Olimpija 25.

Z izkupičkom 7:4 so se zmaji na lestvici utrdili med prvimi šestimi ekipami, ki bodo napredovale v nadaljnje tekmovanje. V soboto bodo v ligi ABA gostovali pri Ciboni.