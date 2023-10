Luka Dončić bo od puščave in kamel prešel v svoj drugi dom

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić in njegovi dallaški soigralci so spomladi med prvimi končali sezono v ligi NBA – še pred začetkom izločilnih bojev –, zdaj se bodo podvizali ob vstopu v niz pripravljalnih tekem. S košarkarji Minnesotte bodo danes ob 18. uri po slovenskem času in ob neposrednem televizijskem prenosu po celem svetu prvič stopili na sceno v Abu Dabiju, v soboto ob isti uri bosta moštvi odigrali v Združenih arabskih emiratih še revanšo. Zelo zanimiv nastop čaka Dallasove košarkarje tudi v torek (20.45): v Madridu se bodo pomerili z domačim Realom, zasedbo, iz katere se je slovenski superzvezdnik izstrelil v ameriško orbito.

S kakšnim izhodiščem bo Dončić vstopil v svojo šesto sezono v ligi NBA? Zakaj pred drevišnjim nastopom v v Areni Etihad z 18.000 sedeži že lep čas razmišlja o Madridu? Kakšno posebno zadolžitev za soigralce in trenerje bo imel v španski prestolnici? Po prihodu v Abu Dabi so si košarkarji Dallasa privoščili posebno sprostitev, toda njihovo druženje ima dodaten pomen, kakšen? Kdo je zapustil četo trenerja Jasona Kidda in kdo so njeni novinci?