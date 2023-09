Američani: Zdaj vidimo, zakaj so najboljši Jokić, Dončić in Embiid

V nadaljevanju preberite:

Ko so ob začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja prižgali zvezdnikom iz lige NBA zeleno luč za igranje na reprezentančnih tekmovanjih, so si Američani mislili, da bo vse skupaj kmalu postalo dolgočasno zaradi predvidene prevlade njihovih košarkarjev. Na olimpijskih igrah jim je do danes resda spodrsnilo le leta 2004, zato pa so jim svetovna prvenstva postala že kar trn v peti. Na zadnjih sedmih so bile ZDA le trikrat prve, letos pa so še drugič zapored ostali brez kolajne. Pred OI 2024 so zato zadoneli alarmi, odzvala pa so se največja imena ameriške košarke z LeBronom Jamesom na čelu.