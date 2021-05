Luka Dončić: Brez provokacij ni resne tekme

V nadaljevanju preberite:

Po petih mesecih spektaklov pod obroči so šele zadnje tekme rednega dela lige NBA dopolnile seznam 12 neposrednih udeležencev končnice, na preostale štiri in vse pare prvega kroga izločilnih bojev bo treba počakati do konca dodatnih kvalifikacij. V miru pa se že lahko pripravljajo moštva slovenskih košarkarjev. Ironično: po dolgi in naporni poti je končnica vsem trem prinesla svojevrsten déjà vu.