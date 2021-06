Luka Dončić dobil trenerja s šampionskim prstanom

Luka Dončić je dobil novega klubskega šefa. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports

Slovenskega košarkarskega superzvezdnikabo pri ekipi Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA v prihodnje vodil nekdanji košarkar in tudi igralec Dallasa. Kot poročajo ameriški mediji, sta se klub in Kidd dogovorila za sodelovanje.Kidd (48) je v zadnjih dveh sezonah deloval kot pomočnik trenerja pri, pred tem pa je bil glavni trener pri(2013-14) in(2014-18), pri čemer je imel razmerje zmag in porazov v rednem delu 183-190. trikrat je ekipo popeljal v končnico.Član hiše slavnih je v 19 let dolgi igralski karieri dvakrat igral za Dallas. Ta ga je leta 1994 na naboru izbral kot drugega, po dobrih dveh sezonah pa ga je poslal k. Leta 2008 se je vrnil v Teksas in bil prvi organizator igre v sezoni 2011, ko je ekipa osvojila naslov prvaka.Tokrat je Kidd na mestu trenerja zamenjal, ki je pred dnevi odšel po 13 sezonah. Slednji bo odslej trener Indiana Pacers, je poročal The Athletic., dolgoletnega generalnega menedžerja Dallasa, pa je zamenjalki je pred tem deloval pri proizvajalcu športne opreme Nike.