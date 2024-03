Luka Dončić dodal trojni dvojček, toda to je bilo premalo za Dallas

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA gostili Philadelphio in doživeli poraz. Gostje so slavili zmago s 120:116 kljub temu, da je slovenski zvezdnik Luka Dončić tekmo končal z novim – tretjim zaporednim in 13. v sezoni – trojnim dvojčkom v obliki 38 točk, 11 skokov in 10 podaj. Tekma v Dallasu se je začela izvrstno za domačo ekipo, ki je povedla z 11:0, a je pozneje prišlo do preobrata, tako da je Philadelphia, ki je tudi tokrat igrala brez poškodovanega Joela Embiida, imela rahlo prednost ob polčasu.

Tudi v tretji četrtini slaba igra Dallasa

Dončić, ki je imel na prejšnjih štirih tekmah povprečje 36,3 točke, 11,8 podaje in 9,5 skoka (Dallas je v tem obdobju izgubil tri od štirih tekem), je prvi del končal s 15 točkami, sedmimi skoki in sedmimi podajami, a tudi s petimi izgubljenimi žogami (na koncu jih je imel sedem, Dallas pa skupaj kar 17).

V tretji četrtini se je nadaljevala slaba igra Dallasa, številne izgubljene žoge in zgrešeni meti so gostom omogočili vodstvo tudi za 17 točk. To so v zadnji četrtini povečali na 18 točk, kljub vsem težavam Dallasa v igri pa se je teksaška ekipa tri minute in pol pred koncem približala na ulovljivih sedem točk, tudi po 13 točkah Dončića v tem delu igre.

Luka Dončić FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Minuto in pol pred koncem je bila razlika le še pet točk, toliko je znašala tudi po Dončičevi trojki z velike razdalje pol minute pred zadnjo sireno. Kyrie Irving je šest sekund pred koncem še zadel trojko za približanje na tri točke, a to je bilo vse, kar je uspelo domačim, pri katerih je zatajil tudi učinek igralcev s klopi, predvsem Tima Hardawaya mlajšega, ki je dosegel le dve točki ob metu 1-8.

Dallas, pri katerem je Irving dosegel 28 točk, Derrick Jones mlajši pa 21, ima zdaj 34 zmag in 27 porazov in je še vedno osmi v zahodni konferenci. Pri Philadelphii, ki ima razmerje zmag in porazov 35-25 in je peta na vzhodu, je Tobias Harris vpisal 28 točk, Tyrese Maxey 24, Kelly Oubre mlajši pa 21.

Naslednji izziv v sredo zjutraj

Košarkarji Dallasa bodo tudi naslednji tekmi igrali v svoji dvorani American Airlines Center. V sredo ob 2.30 po slovenskem času bodo gostili Indiano, v petek ob 1.30 po našem času pa Miami.