Luka Dončić in soigralci nared za (pred)zadnje dejanje

»Cilj nastop v nedeljskem finalu«

Klemen Prepelič sodi med najboljše strelce z razdalje v Evropi. FOTO: Fiba

Slovenija uživa v Litvi tudi podporo navijačev. FOTO: Fiba

Slovenski košarkarji so z odliko opravili skupinski del olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer so najprej visoko premagali Angolo, nato pa še Poljsko. Danes ob 15.30 jih v polfinalu čaka, v primeru uspeha pa v nedeljo še finale. Na OI potuje samo zmagovalec turnirja, na katerem sta se vrnila v reprezentanco tudiiniz lige NBA.Slovenci so košarkarsko javnost navdušili predvsem z izjemno napadalno igro, saj so na obeh tekmah krepko presegli mejo stotih doseženih točk (118 in 112). Varovanciso se izkazali z zelo moštveno igro, zbrali so 64 podaj ter zadeli 36 trojk, a do želenega cilja - uvrstitve na OI - jih ločita še dve zmagi.Najprej danes sledi dvoboj z Venezuelo, ki je skupinskem delu turnirja v Kaunasu izgubila z Litvo ter premagala Južno Korejo. »Čaka nas obračun z Venezuelo, ki igra zelo agresivno košarko. Igralci imajo velik atletski potencial, da igrajo dobro obrambo. Zato bomo morali biti v napadu še toliko bolj precizni ter predvsem vztrajati pri tem, v čemer smo uspešni. S takšnim pristopom si lahko priigramo nastop v finalu, ki si ga vsi močno želimo,« pred tekmo napoveduje selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić.Reprezentanci Slovenije in Venezuele še nista odigrali uradne medsebojne tekme. Moštvi sta se pred leti dvakrat pomerili na pripravljalnem turnirju v Mariboru, obakrat pa je zmagala slovenska izbrana vrsta. Avgusta 2006 je bilo 88:61, leto pozneje pa 88:68.V drugem polfinalu v Kaunasu se bosta ob 18.30 pomerili še domača Litva in Poljska. V nedeljo ob isti uri sledi še finale zmagovalcev polfinala, ki bo dal udeleženca OI.