Siloviti in neustavljivi Slovenci so prestrašili Litvo s svojim orkanom

Slovenski orkan odpihnil tudi Poljsko. Silovito in neustavljivo. To sta le dva izbrana naslova iz litovskih medijev, a zgovoren dokaz o nelagodju gostiteljev olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu. S strahom pričakujejo nedeljo, ko naj bi se domača reprezentanca na dan D pomerila z druščino Luke Dončičiusa, ki je z lahkotnima predstavama proti Angoli in Poljski očaral vse, čeprav se še zdaleč ni silil v ospredje. Hkrati pa ocenjujejo, da bo imela Litva v današnjem polfinalu s Poljsko (18.30) veliko težje delo kot Slovenija z Venezuelo (15.30). Kaj si lahko obeta četa Aleksandra Sekulića?