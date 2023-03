Luka Dončić je bil najboljši, a Dallas je znova izgubil

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doživeli nepričakovani domači poraz proti v boju za končnico prvenstva že odpisani ekipi Charlotte s 109:117. Slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić je bil znova najboljši strelec tekme s 34 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami.

Za Charlotte je P.J. Washington ml. dosegel 28 točk, Gordon Hayward pa je dodal 25 točk. Gostje so bili prejšnji teden izločeni iz tekme za končnico v vzhodni konferenci.

Dallas je izgubili tretjič zaporedoma in šestič v osmih tekmah ter se poskuša izogniti dodatnim kvalifikacijam za uvrstitev v končnico, tako imenovanemu play-in turnirju, potem ko je igral v finalu zahoda prejšnje sezone.

Trenutno ima zasedba iz Teksasa v razvrstitvi zahodne konference enak izkupiček 36 zmag in 38 porazov kot desetouvrščena ekipa Oklahoma City Thunder.

Za Dallas je igral tudi Kyrie Irving, ki je dosegel 18 točk, potem ko je bil odsoten zaradi poškodbe prsta na nogi. Z Dončićem sta igrala skupaj prvič po 8. marcu.

Dončić je sicer v petek prejel kazen 35.000 ameriških dolarjev, ker je 1,7 sekunde pred koncem tekme proti Golden Statu v sredo z neprimerno gesto sodniku nakazal, da naj bi prejel denar za odločitve na tekmi, je poročal portal ESPN.

Domače občinstvo je v dvorani American Airlines Center glasno izžvižgalo košarkarje Dallasa med odmorom sredi tretje četrtine v petek zvečer, ko so domači zaostajali za 18 točk.

»Verjetno bi nas morali izžvižgati v prvi četrtini,« je v zvezi z odzivom publike dejal Dallasov trener Jason Kidd, je poročal ESPN.

Kidd ni bil zadovoljen z igro in naporom, ki so ga vložili njegovi varovanci v prvi četrtini. Tega je označil za groznega, uporabil pa je tudi kletvico, ki označuje pasje iztrebke, ko so gostje dosegli kar 37 točk, čeprav so pri sršenih manjkali trije igralci začetne peterke.

»Raven zanimanja ni bila ravno visoka,« je dejal Kidd. »To je bilo eno veliko razočaranje.«

Znova je izstopal slovenski as Dončić, ki je poskrbel za edino vodstvo Dallasa na tekmi, ko je zadel prvi koš na tekmi. Sršeni so vodili za kar 21 točk, preden se je Dallas zbral v četrti četrtini in zmanjšal zaostanek na eno točko 8:30 minute do konca, le da je Charlotte takoj odgovoril s serijo 10-0.

»Ne preostane nam drugega, kot da se borimo, igramo močneje,« je dejal Dončić po drugi tekmi, potem ko se je vrnil po odsotnosti zaradi poškodbe levega stegna. »To je približno to. Pokazati moramo, da nam je mar, in najprej se začne pri meni. Preprosto moram voditi to ekipo, biti boljši, igrati močneje,« je odgovornost znova prevzel Ljubljančan.

Dončić je priznal, da se težko sprijazni z neuspehom. »Mislim, da lahko to vidite pri meni na igrišču,« je dejal Dončić. »Včasih nimam občutka, da sem to jaz. Preprosto sem tam zunaj. Včasih sem se res zabaval, nasmejan na igrišču, vendar je bilo tako frustrirajoče zaradi številnih razlogov, ne le zaradi košarke.« Na vprašanje, kaj ga še muči, je Dončić navedel težave v zasebnem življenju, poroča ESPN.

Irving je reakcijo navijačev označil za nepomembno. »Torej? Pa kaj? Bil sem v New Yorku, zato vem, kako je to. Očitno želite igrati dobro, vendar je samo pet ljudi na igrišču, ki lahko igra za Dallas,« je dejal Irving.

Vodilni vzhodne konference Milwaukee Bucks je s 144:116 premagal Utah. Za Milwaukee, ki si je že zagotovil mesto v končnici prvenstva, še ni zaigral Goran Dragić.