Luka Dončič se trudi, da bi ponovil zlate čase Jasona Kidda

Po 79 nastopih v ligi NBA imajo košarkarji Dallasa pred očmi dva datuma: 10. april, ko bodo odigrali zadnjo tekmo v rednem delu sezone, in 16. april, ko se bo začela končnica prvenstva. V pričakovanju nekaj prostih dni in tednov velikih odločitev poskušajo pametno uporabiti preostale atome moči. In ni lepšega občutka, kot ugnati branilca naslova v njegovi dvorani. Še več: ob zmagi na Milwaukeejem je Luka Dončić zasenčil letečega Giannisa Antetokounmpa.

Kako je grški zvezdnik videl predstavo izjemnega slovenskega asa? Zakaj je Dallasov trener Jason Kidd tako užival v njunem dvoboju? Kaj čaka teksaško zasedbo v naslednjih tednih?