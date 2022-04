Sladko maščevanje Porzingisa, ki je užival v pretepanju Dallasa

Prvi strelec Washingtona na obračunu z Dallasom, Kentavious Caldwell-Pope, po zmagi nad Teksašani ni skrival vira dodatnega motiva. »Ko smo se kot ekipa objeli pred začetkom tekme, sem mu rekel: 'KP (Kristaps Porzingis, op. a.), glede na to, da so te odpustili, jih bomo zdaj pretepli zate!' To je bila prva stvar, ki sem mu jo rekel, storili pa smo točno to,« je dejal Caldwell-Pope, ki se je izkazal z osebnim rekordom sezone (35 točk), medtem ko je Kristaps Porzingis na prvem obračunu po slovesu od Dallasa dosegel 24 točk in 9 skokov.

Washington je sicer že izpadel iz kombinacij za igranje v končnici, a zmagal že četrtič na zadnjih petih tekmah in preživel novo odlično strelsko predstavo Luke Dončića (36 točk, 7 skokov, 6 asistenc). Dallas je spet četrti in je za pol tekme zaostal za Golden State Warriors na lestvici zahodne konference. Jalen Brunson je dosegel 21 točk za Mavericks, ki so zapravili priložnost, da se za 20 tekem pomaknejo nad 50-odstotni izkupiček, kar bi jim uspelo celo prvič po šampionski sezoni 2010/11. Takrat je za Mavericks še igral trener Jason Kidd, ki so ga sodniki izključili s parom tehničnih napak 8:47 minute pred koncem dvoboja, ki je bil pri izidu 105:85 že odločen.

»Tony (Brothers) me je vrgel iz igre kot igralca, zdaj pa še kot trenerja. Rekel sem mu le: 'Čigava žoga je?' On pa je to vzel osebno in me, žal, izključil. Se zgodi,« povedal Kidd, ki se je 10. februarja odpovedal uslugam Porzingisa in v zameno prejel Davisa Bertansa in Spencerja Dinwiddieja. Porzingis je v Dallasu v treh sezonah dosegal povprečno 20 točk in 8,8 skoka, potem ko so ga kot veliko okrepitev pripeljali iz vrst New York Knicks, a je imel pogosto težave s poškodbami, medtem ko se je namigovalo tudi o težavnem odnosu z zdaj že bivšim trenerjem Rickom Carlislom in vsaj na trenutke tudi z Dončićem.

Porzingis: Vedno se je zabavno pomeriti z nekdanjo ekipo

»Vsi so mi danes ščitili hrbet in vedeli, da je bila to ... Ne želim reči osebna tekma, a vedno se je zabavno pomeriti z nekdanjo ekipo,« zadovoljstva ni skrival Porzingis, ki se je proti nekdanjim delodajalcem izkazal veliko bolj kot Dinwiddie, nekdanji čarovnik, ki je zmogel le 8 točk v 23 minutah. Bertans je v 10 minutah ostal brez točke. Washington je po petih točkah Caldwell-Popa hitro povedel in prednosti nikoli ni izpustil iz rok, dvoboj je sklenil z metom 6:11 za tri točke.

Ob polčasu je bil izid 67:53, s trojko Porzingisa pa je ekipa iz prestolnice vodila že za 26 v tretji četrtini (88:62). Z nizom 16:3 se je Dallas približal, a so domači odgovorili z 21:7, kar je skupaj z izključitvijo Kidda potrdilo zmago le nekaj dni po tem, ko so si Teksašani zagotovili igranje v končnici.

»Včasih, ko si zagotoviš (končnico, op. a.), napoči trenutek za sprostitev in mislim, da smo se sprostili. Nismo igrali preveč dobro. Luka je zadeval, a v obrambi moramo spet na raven, ki smo jo držali pred premorom za tekmo zvezd,« je varovance opozoril Kidd.