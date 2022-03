Luka Dončić z navdušujočo igro obdaril Slovence v Clevelandu

Dallas v velikem slogu in na turbo pogon Luke Dončića drvi proti končnici NBA. V Clevelandu so košarkarji iz Teksasa premagali gostitelje s 120:112 in po zmagah (48) na tretjem mestu zahodne konference ujeli ter zaradi boljšega medsebojnega izkupička prehiteli Golden State, ki je izgubil proti Phoenixu s 103:107.

Ključni režiser Dallasove 48. zmage v sezoni je bil 23-letni Ljubljančana, ki je z bravurozno predstavo v tretji četrtini, v katero so šli Teksašani z zaostankom 61:67 in jo končali boljši z 39:20, dosegel kar 20 točk. Tekmo je Dončić zaokrožil s 35 točkami, 13 skoki in devetimi asistencami. Odlično pomoč je imel tudi v Dorianu Finney-Smithu, ki je dosegel 28 točk, in v Jalenu Brunsonu z 18 točkami. Pri Clevelandu je bil z 32 točkami najučinkovitejši Caris LeVert.

Najučinkovitejši Dallasov dvojec proti Clevelandu Luka Dončić, Dorian Finney-Smith je skupaj dosegel 73 točk. FOTO: David Richard/Usa Today Sports

»Ko te pridejo ljudje takole spodbujat, jim želiš pripraviti šov,« je po še eni sijajni predstavi povedal najboljši košarkar Dallasa. Na parketu dvorane Rocket Mortgage FieldHousu (19.432 gledalcev) je preživel 38 minut in statistiko dopolnil z metom iz igre 14:26 iz igre, za tri 3:6, prosti meti 4:4.

»Že na letalu smo se pogovarjali o tem, da je v Clevelandu veliko slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. Zelo se je želel izkazati in pokazati dobro predstavo. Saj se vsak večer,« pa je dodal še trener Dallasa Jason Kidd.

Dončić je v zadnjih štirih tekmah dosegel 28,75 točk na tekmo, 10,25 skokov in 9,5 asistenc.

Tudi Dallasov tekmec za tretje ali četrto mesto Denver je imel razpoloženega igralca pri zmagi s 125:1118. Nikola Jokić je v 36 minutah dosegel 37 točk (met iz igre 15:19), 13 skokov in 9 asistenc.

Turnejo na vzhodu bo Dallas nadaljeval v noči na soboto v Washingtonu. bo z Brooklynom v noči na petek gostil prvaka Milwaukee. Dallas bo v prvem delu tekmovanja NBA (82 tekem) igral še pet tekem.