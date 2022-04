Dončić na dvorišču prvakov zasenčil Antetokounmpa

Košarkarji Dallas Mavericks so v nedeljskem popoldanskem obračunu rednega dela severnoameriške lige NBA s 118:112 v gosteh ugnali lanske prvake Milwaukee Bucks in ostajajo v igri za tretje mesto v zahodni konferenci. Slovenski as Luka Dončić je ob tem dosegel 32 točk, 15 podaj in osem skokov. Triindvajsetletni Ljubljančan je petič zapovrstjo dosegel več kot 30 točk. Iz igre je zadel devet od 22 metov, od tega tri od devetih za tri točke. Na črti za proste mete je bil natančen 11-krat iz 14 poskusov. Na tekmi je ukradel tri, izgubil pa šest žog.

Celotna prva peterka Dallasa je presegla dvomestno število točk, ob Dončiću pa se je najbolj izkazal Dwight Powell z 22 točkami in 13 skoki. Pri lanskih prvakih je 28 točk dosegel Giannis Antetokounmpo (10 skokov), 20 jih je prispeval Jrue Holiday. Milwaukee (izkupiček zmag in porazov 48:30) je dvoboj bolje začel in imel 10 točk naskoka na začetku druge četrtine. Dallas se je brez Dončića, ki v prvi četrtini ni blestel, hitro približal, do polčasa pa celo povedel. V tretji četrtini sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu, slovenski as pa je bil v tem delu igre z zadetimi meti in asistencami odgovoren za kar 25 od skupno 33 točk svojega moštva.

Dallas še dlje od Utaha in Denverja

V zadnji četrtini je Milwaukee sprva povedel z 91:90, nakar je sledil delni izid 8:0 za teličke. Potem ko je slovenski as še naprej delil podaje, do konca jih je zbral 15, je prednost narasla na +10. Bucks so imeli v zadnjem delu igre velikanske težave pri metu iz igre, kar je moštvo iz Teksasa s pridom izkoristilo in kljub živčni končnici vpisalo 49. zmago v sezoni. S tem Dallas (49:30) ostaja v igri za tretje mesto v zahodni konferenci, ki ga držijo košarkarji Golden State Warriors (49:29). Ponoči jih čaka obračun s kalifornijskimi rivali Sacramento Kings. Je pa Dallas povečal prednost pred Utahom (46:32) in Denverjem (46:32). Slednji so po koncu dvoboja med Milwaukeejem in Dallasom začeli obračun z Los Angeles Lakers (31:46).

Na drugem današnjem obračunu so Boston Celtics (49:30) zanesljivo s 144:102 ugnali Washington Wizards (34:44) in napredovali na drugo mesto vzhodne konference ter prehiteli Milwaukee. Za kelte je 32 točk dosegel Jaylen Brown, 22 jih je dodal Jayson Tatum. Kristaps Porzingis in Kentavious Caldwell-Pope sta za poražence prispevala 17 točk. Od slovenskih košarkarjev v NBA bo naslednjih nekaj dni zaradi okužbe z novim koronavirusom odsoten Goran Dragić. Njegovi Brooklyn Nets bodo naslednjič na terenu v noči na sredo proti Houston Rockets. Vlatko Čančar pri Denver Nuggets sicer po zlomu stopala spet trenira po prilagojenem programu, za zdaj pa ni jasno, kdaj bo znova v postavi Denverja.

Potem ko so Golden State Warriors na domačem parketu slavili pomembno zmago nad Utah Jazz v boju za končno tretje mesto v zahodni konferenci, 36 točk je dosegel Klay Thompson, Jordan Poole pa 31, Dallas ostaja na četrtem mestu, kjer ima pol tekme zaostanka za klubom iz San Francisca. Kalifornijsko moštvo je zmagalo šele drugič na zadnjih devetih tekmah. Dallas bo do konca sezone obiskal še Detroit, nato pa se v domači dvorani na prvi krog končnice pripravil s tekmama proti Portlandu in San Antoniu.