»Nisem verjel, da bo Luka prišel iz slačilnice, izgledal je grozno«

Košarkarji Los Angeles Lakers so se borili, a bili za zmago na tretji tekmi z Minnesoto na koncu prekratki. LeBron James je igral odlično, manjkalo pa je nekaj točk Luke Dončića, ki je komaj stal na nogah.

Novinarji mreže ESPN so pred tekmo poročali, da se Dončić bori s trebušno virozo, po tekmi so se dokopali do nekaj dodatnih informacij. Že v četrtek se Luka ni počutil najbolj, zaradi trebušne viroze je bil nekoliko dehidriran, imel naj bi tudi vročino. V noči na petek ni veliko spal, še po dopoldanskem ogrevanju se je počutil slabo, po počitku pred tekmo pa nekoliko bolje.

Nato so ga kamere spremljale, kako ga obliva pot, bil je nenavadno bledoličen, držal se je za trebuh in nekajkrat je izgledalo, kot da je tik pred tem, da oddrvi nazaj v slačilnico. Zdržal je do konca in odigral 40 minut. »Luka je velik borec, je žilav, nikoli se ne preda in naredil je vse, da bi nam pomagal do zmage. Odigral je 40 minut, imeli smo priložnost, a je nismo izkoristili,« je komentiral Austin Reaves.

Najboljši igralec Lakers z 38 točkami in 10 skoki James je dodal: »Vsi se zavedamo, kaj Luka prinese naši ekipi, je zelo pomemben člen in njegova bolezen je velik udarec za nas.« Najbolj natančen pa je bil Dorian Finney-Smith: »Nisem verjel, da bo prišel iz slačilnice v drugem polčasu. Imel je čuden glas, nenavadno je hodil in govoril, bil je zelo bled, izgledal je grozno. Najbrž mora nadoknaditi nekaj izgubljene tekočine, a bo z njim vse v redu, Luka je zelo žilav.«

Četrta tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30.