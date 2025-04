Razigrani Dončić v gosteh izziva Minnesoto in navijače (V ŽIVO)

Pred Luko Dončićem in košarkarji Los Angeles Lakers je nov izziv, najtežji v letošnji končnici doslej. Po zmagi na drugi tekmi so Kalifornijci lažje zadihali, v Minneapolisu ta konec tedna lovijo vsaj eno zmago. Domača Minnesota bo pod pritiskom, a ima na svoji strani podporo glasnega občinstva, ki Dončiću vedno vlije še nekaj dodatnih odstotkov energije.

Po prvih dveh tekmah je težko oceniti, kdo je favorit za napredovanje v seriji med Los Angelesom in Minnesoto. Današnji domačini imajo bolj raznovrstno moštvo in daljšo klop, Lakers pa od borbenega in zavzetega pristopa, ki jim je prinesel zmago na drugi tekmi, ne smejo odstopati. V končnici velja, da »podporno osebje« na domačem parketu igra bolje, Minnesota upa, da se bodo pri trojkah znova približali 21 zadetim metom s prve tekme, s čimer bi bili blizu drugi zmagi v seriji.

Dončić je prvi dve tekmi odigral odlično, nekaj odstotkov več bi v napadu še lahko prispeval Austin Reaves, tudi LeBron James še ni pokazal celega razkošnega repertoarja.

Spremljamo v živo