Lukov trojni dvojček za šest v vrsti Dallasa

Luka Dončić je kljub težavam s poškodbami zablestel na tekmi Dallas Mavericks, ki so premagali Chicago Bulls in niz zmag v ligi NBA podaljšali na šest tekem. V American Airlines Centru je bilo 113:99.

Dončić je v 35 minutah in 24 sekundah igre zbral 22 točk (met iz igre 8:23, za tri 2:6, prosti meti 4:4), 14 obrambnih skokov in 14 asistenc.

Josh Green je s klopi dosegel 18 točk, toliko kot Maxi Kleber, 17 jih je dodal Jalen Brunson. Dallas (22 zmag, 18 porazov) je peti v zahodni konferenci. Chicago, ki je pred tem nanizal devet zmag, ostaja vodilni na vzhodu. Po 20 točk za goste sta dosegla Zach LaVine in DeMar DeRozan.

Dončić, ki je zaradi zvna gležnja izpustil prejšnjo tekmo, je tretjič v sezoni vpisal trojnega dvojčka in Dallas je prvič prišel do šestih zaporednih zmag. Slovenec je na nov tripple-double čakal od 29. novembra, skupaj jih ima 39.

»Spet je bil pravi, mar ne,« je o prvem zvezdniku povedal pomočnik trenerja Sean Sweeney, ki je znova zamenjal Jasona Kidda, ki je zaradi covidnih protokolov v karanteni. Dallas je v zadnjem nizu zmagoval v povprečju za 15,7 točke in je tekmece pustil pri 93 točkah. »Obramba nam prinaša uspeh. Držimo se načrta in si pomagamo drug drugemu,« je bil s pristopom zadovoljen Sweeney.

Luka Dončić je dosegel 22 točk. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Chicago je prvič po 11. decembru dosegel manj kot 100 točk in mu ni uspelo ponoviti niza desetih zmag, ki ga je nazadnje vpisal v sezoni 1997/98, zadnji z Michaelom Jordanom. »Lepo bi bilo doseći desetico, ampak nismo bili dovolj dobri,« je poraz športno priznal srbski center Nikola Vučević, ki je dosegel 13 točk.

Luka Donćić je pokramljal z Nikolo Vučevićem. FOTO: USA Today Sports

Izid je bil tesen do začetka zadnje četrtine (83:81), nakar so gostitelji naredili delni izid 19:7. Dallas je nazadnje zmagal več kot šestkrat zapored v šampionski sezoni 2010/11 z Dirkom Nowitzkim in Kiddom. »Nikdar nismo izgubili nadzora nad tekmo,« je povedal Kleber.

MVP, MVP!

Ko je v tretji četrtini proste mete izvajal DeRozan, mu je lepo število navijačev Chicaga vzklikalo: »MVP, MVP!« Ko je 40 sekund kasneje na črto stopil Dončić, je bil isti vzklik veliko glasnejši.

Zaradi covida je peto zaporedno tekmo izpustil Kristaps Porzingis. Dončić, številka 77, je imel ob polčasu 7 točk, 7 skokov in 7 podaj. Mavericks se bodo v noči na četrtek pomerili v gosteh z New York Knicks.

Izidi:

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs 121:119 (podaljšek)

LA Clippers - Atlanta Hawks 106:93

Orlando Magic - Washington Wizards 100:102

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans 105:101

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 123:141

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 95:99

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 113:99

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 96:82

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 103:88

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 119:127