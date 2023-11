Madžarke na štartu niso pustile dihati Slovenkam

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v gosteh izgubila proti Madžarski z 51:70 (19:25, 28:40, 37:58). Varovanke selektorja Georgiosa Dikaiulakosa so maja proti Madžarkam izgubile oba pripravljalna obračuna pred domačim EP v Ljubljani. Tudi danes Madžarke, ki so bile na EP na koncu četrte, niso dopustile presenečenj in so suvereno slavile.

V prvi četrtini so se Slovenke zanašale predvsem na met za tri točke, kar je bilo njihovo največje orožje v začetku tekme. S tem so držale stik z domačimi košarkaricami in so ob prvem odmoru zaostajale le za šest točk. V nadaljevanju so Madžarke hitro prevzele pobudo, Slovenkam se je met nekoliko zaustavil in prednost gostiteljic je ob polčasu znašala 12 točk. Tudi po odmoru se potek igre ni preveč spremenil, z delnim izidom 10-2 je madžarska prednost narasla na 20 točk (50:30), to pa je bila prevelika prednost, da bi jo Slovenke lahko nadoknadile.

V nedeljo Slovenke čaka še domač obračun proti Bolgariji ob 17.30 v ljubljanski dvorani na Kodeljevem. Kvalifikacijski cikel se bo nato nadaljeval šele novembra 2024, konec bo februarja 2025. V slovenski skupini B je sicer še Finska. Slednja bo prvi tekmec Slovenk v drugem kvalifikacijskem ciklu.