Prevelike vrzeli v optimizmu Luke Dončića in soborcev

V nadaljevanju preberite:

Po šestih uspehih košarkarjev Dallasa v uvodnih sedmih nastopih v ligi NBA – treh zaporednih na gostovanjih – so jim navijači vnaprej vpisali zmago nad Torontom v domači dvorani. Verjetno so bili tako samozavestni tudi Luka Dončić in soigralci, toda v njihovem optimizmu je bilo kar nekaj vrzeli. Aduti edine kanadske zasedbe med elito so začutili, da se jim ponuja priložnost, in jo izkoristili. Zmagali so s 127:116.

Če je Dallas prekosil Charlotte in Orlando po zaostanku s 15 točkami razlike, tokrat ni imel pravega odgovora, ko mu je Toronto pobegnil. Kaj vse je škripalo v njegovi igri? Kako se je ob razočaranju odrezal Dončić, ki ni bil ravno pri metu? Kakšen je sicer njegov skupni izkoristek metov v sezoni in kako visoko se uvršča v sezoni? Dallas je sicer najuspešnejši v prvenstvu po številu uspešnih metov za tri točke in odstotku, kaj se mu je zalomilo?