Manu pred Jordanom, Bryantom, Jamesom ...

Upokojeni argentinski košarkarski zvezdnik Manu Ginobili ima štiri prstane za prvaka lige NBA, dvakrat je igral na tekmi vseh zvezd, dvakrat je bil uvrščen v tretjo peterko lige, veselil se je tudi naziva najkoristnejšega šestega igralca. Zaradi tega so pri teksaškem moštvu, pri katerem je ob Timu Duncanu in Tonyju Parkerju tvoril trojček, ki mu je trener Gregg Popovich najbolj zaupal in cenil, njegov dres s št. 20 upokojili.

Toda 44-letni Ginobili je pred kratkim tudi dejansko postal eden od nesmrtnih junakov lige NBA. Znašel se je na vrhu seznama igralcev z najboljšim odstotkom zmag z vsaj 1000 odigranimi tekmami. Ginobili je zmagal na 72,1 odstotka tekem in ga uvršča pred tako slavne košarkarje, kot so bili Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson.

»Nikoli nisem osvojil naslov najboljšega strelca, niti najkoristnejšega igralca ali bil izbran v prvo peterko. Tukaj sem zaradi svojega okolja, igralcev, s katerimi sem igral, trenerjev in moštva. Tega priznanja ne jemljem kot posamični dosežek, bil sem le na pravem mestu ob pravem času,"« je bil, kot običajno, ponižen odlični Argentinec.