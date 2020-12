Promitheas je za Ljubljančane zadnja ovira do mirne evropske zime

Kapetan stožiškega moštva Jaka Blažič (z žogo) je šesti najboljši strelec evropskega pokala. FOTO: Cedevita Olimpija

Ničesar ne bodo podarili tekmecem

Leta 2015 zadnjič v top 16 Ljubljanski košarkarji so se zadnjič uvrstili v drugi krog evropskega pokala v sezoni 2015/16, takrat še pod imenom Union Olimpija. V uvodnem delu tekmovanja so s petimi zmagami in petimi porazi osvojili tretje mesto v svoji skupini za Bilbaom in Trentom ter pred Oldenburgom, Nanterrom in Bonnom, v top 16 pa so okusili le eno zmago v šestih dvobojih. Doma so ugnali Maccabi iz Tel Aviva, po dvakrat pa klonili proti Unicsu Kazanu in Nižnemu Novgorodu. Leto dni pozneje so iztržili le eno zmago v osmih tekmah, po dveh sezonah igranja v Fibini ligi prvakov pa je Cedevita Olimpija lani dosegla štiri zmage v desetih nastopih v evropskem pokalu in zasedla zadnje mesto v svoji skupini.

Ljubljana – Sušno obdobje slovenske klubske košarke se sicer še ni uradno končalo, toda Cedevita Olimpija lahko drevi naredi pomemben korak na dolgoročni poti k uresničitvi sanj njenih navijačev. Ob 18.30 bo v zaostali tekmi 5. kola evropskega pokala gostila grški Promitheas in če bo nadaljevala niz uspehov v Stožicah, kjer je v tej sezoni zmagala v vseh osmih nastopih (štirih evropskih in štirih regionalnih), bo tudi formalno potrdila uvrstitev med najboljšo šestnajsterico tekmovanja. Z njo si bo zagotovila vsaj še šest kakovostnih dvobojev.Tekmec za uresničitev načrta je pravšnji. Promitheas, s katerim se bodo Ljubljančani pomerili danes in nato še v sredo za konec uvodnega dela evropskega pokala, je v sezoni 2018/19 sicer dvakrat prekosil takratno Union Olimpijo v Fibini ligi prvakov (v Patrasu z 79:77, v Stožicah z 80:76), a nato ni naredil želenega preskoka. Zaradi koronavirusa je moral spomladi predčasno končati grško ligo, jeseni je odigral le dve tekmi od šestih možnih, za pričakovanji pa zaostaja tudi na mednarodni sceni. V sedmih nastopih je iztržil le dve zmagi, proti Nanterru doma in Bursasporu v gosteh, po torkovem polomu v revanši z Nanterrom (70:91) pa ima minimalne možnosti za napredovanje. Da bi mu uspelo, bi moral med drugim dobiti vse tri preostale tekme, torej tudi obe s Cedevito Olimpijo, ki igra vse bolje.»Zavedamo se, da so vrata, ki vodijo v drugi del evropske sezone, sicer na široko odprta, a ne želimo preveč razmišljati o teorijah. Naša želja je preboj med najboljših 16 moštev. Pomembno je, da napredujemo iz tekme v tekmo, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo,« opozarja Olimpijin trener, ki se zaveda, da so glavni aduti Promitheasa branilec Ian Miller (povp. 16,7), krilo(12,4) in krilni center(11,2). Cedevita Olimpija medtem ne bo mogla računati na svojo zadnjo okrepitev, ki je nastopil na torkovi tekmi s Trentom, saj konec oktobra, ko bi moral Promitheas obiskati Slovenijo, še ni bi registriran za Ljubljančane.»Bo pa znova igral na naslednjih tekmah. Želeli smo imeti še enega ustvarjalnega košarkarja in smo ga dobili. Potrebovali pa bomo nekaj časa, da se bomo prilagodili eden na drugega, še posebej Luka, ampak vsi naši košarkarji so zelo karakterni in mu bodo pomagali, da se bo čim prej navadil na moštvo. Prepričan sem, da nam bo prinesel višjo raven napadalne in obrambne igre, predvsem pa zanesljivost. Fant se je v zadnjih letih razvil v odličnega dirigenta, ki razmišlja o soigralcih in jih poskuša najti v čim boljšem položaju,« poudarja Olimpijin strateg, zadovoljen z napredkom celotnega moštva, saj je dobro izkoristilo tudi nedavni reprezentančni premor.»Ko imaš dovolj časa za analizo in trening, morajo biti učinki vidni. Skupaj smo šele tri mesece in pol in med sezono bomo še napredovali. Smo na dobri poti, a se ne smemo sprostiti, saj ti lahko košarka hitro primaže zaušnico. Poudarek smo namenili prvinam, pri katerih smo bili doslej slabi: obrambnemu skoku, defenzivnemu prevzemanju in komunikaciji pri njem, saj smo doslej prejemali preveč lahkih košev. Naš cilj je, da ne bomo ničesar podarili tekmecem,« zagotavlja Jurica Golemac.Med njegovimi aduti je bil na dosedanjih tekmah evropskega pokala najučinkovitejši, ki je s povprečjem 17,9 točke šesti najboljši strelec tekmovanja (prvi jeiz Bahčešehirja z 20,9), za njim pa so se v moštvu zvrstili organizator igres 15,9 točke, krilni centerJones s11,6 in kriloz 10,1. Krilni centerje 11. najboljši skakalec evropskega pokala (6,7), Perry pa šesti podajalec (6,5).