Miami brez Gorana Dragića brez moči v Los Angelesu

Francoz Rudy Gobert si je dal duška z zabijanjem proti Philadelphii. FOTO: Jeffrey Swinger/Usa Today Sports

Izidi NBA –

Košarkarji moštva Miamija so v odsotnosti poškodovanega slovenskega organizatorja igrena gostovanju pri LA Clippers v ligi NBA doživeli 16. poraz sezone. Moštvo iz Los Angelesa je bilo boljše s 125:118.Dragić je zaradi zvina gležnja izpustil peto tekmo, Miamiju pa predvsem v zadnji četrtini ni uspelo najti odgovorov za domače moštvo. LA Clippers je tri minute pred koncem tako s pomočjo delnega izida 17:6 prišel do neulovljivega vodstva s 117:105.Za moštvo s Floride ni bil dovolj niti trojni dvojček. Ta je dosegel 30 točk, 10 skokov in 10 podaj.je dodal 27 točk in 12 skokov.Za domače moštvo je blestel predvsem, ki je v manj kot 26 minutah igre dosegel 32 točk. Ob tem je kar pet drugih igralcev Los Angelesa doseglo dvomestno število točk.Miami je z 11 zmagami na 10. mestu v vzhodni konferenci.V derbiju vodilni moštev obeh konferenc, Utaha iz zahoda in Philadelphie iz vzhoda je bil s 134:123 boljši Utah, ki je s 23. zmago ohranil najboljši izkupiček v ligi v tej sezoni.(Morris 32, Zubac 22; Butler 30, 10 skokov in 10 podaj, Adebayo 27 in 12 skokov, Herro 27).(Clarkson 40, Mitchell 24, Ingles 20; Simmons 42, 12 podaj in 9 skokov, Harris 36 in 10 skokov).(Randle 44, 9 skokov in 5 podaj, Barrett 21; Young 23, Collins 19).– po podaljšku (Sabonis 25 in 10 skokov, Brogdon 23 in 15 skokov; LaVine 30, White 19).(Beal 37, Bertans 18; Wall 29 in 11 podaj, Nwaba 19).(Curry 36, Wiggins 15; Sexton 23, Osman 17 in 10 skokov).(Whiteside 26 in 16 skokov, Joseph 22; Irving 40, Harden 29, 14 podaj in 13 skokov, Kevin Durant ni igral).