Milwaukee s pomočjo rekordnega števila trojk zmlel Miami

Kralji premagali Denver z rekorderjem Jokićem

Nikola Jokić je ob porazu v Sacramentu vknjižil 44. trojni dvojček v karieri. FOTO: Ezra Shaw/AFP

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

V ligi NBA so se košarkarji Milwaukeeja pošteno znesli nad Miamijem in ga premagali s kar 47 točkami razlike (144:97), pri tem pa postavili tudi rekord po številu zadetih trojk.je bil deležen le nižje minutaže in dosegel 2 točki.»Nekatere večere so ti košarkarski bogovi naklonjeni in enega takšnih večerov smo imeli mi,« je po visoki zmagi dejal trenerIn še kako prav je imel. Njegovi varovanci so namreč proti Vročici zadeli kar 29 trojk (met 29-51), kar je nov rekord najmočnejše lige na svetu. Izmed 13 košarkarjev, ki so pri zmagovalcih stopili na parket, jih je 12 doseglo vsaj eno trojko, to ni uspelo zgolj prvemu zvezdnikuMiami je igral brez pomembnega člena, ki si je na dvoboju z New Orleansom zvil gleženj, in veterana, obenem pa je Goran Dragić večino tekme spremljal s klopi, saj je igral le dobrih devet minut in v tem času prispeval 2 točki in asistenco.Gostujoči košarkarji so večino dela opravili že v prvi četrtini. Tekmo so otvorili z 12 zaporednimi točkami, po uvodnih dvanajstih minutah pa so imeli že okroglih dvajset točk naskoka (46:26).Gostje so tudi v drugi četrtini nadaljevali z rešetanjem nasprotnikovega koša, v prvih dveh minutah so bili še štirikrat uspešni pri metu za tri točke in prednost je narasla na 31 točk (58:27), za Miami poti nazaj ni bilo več.Pri Milwaukeeju je bil najbolj razpoložens 25 točkami,jih je dodal 24.Pri Miamiju je bil prvi strelecs 23 točkami,jih je dosegel 15,pa 14.Sacramento Kings so v svoji dvorani premagali Denver Nuggets s 125:115 in dosegli tretjo zmago sezone.Domačini so si odločilno prednost priborili v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 29:15. Denver je v zadnji del vstopil s prednostjo štirih točk in osem minut pred koncem vodil za točko (107:106), nato pa je Sacramento odgovoril z nizom 14:1 in tekmo odločil v svojo korist.Pri Denverju jevknjižil 44. trojni dvojček v karieri (26 točk, 12 asistenc in 11 skokov) in na prvem mestu klubske lestvice prehitel. Najboljši strelec moštva je bils 30 točkami (imel je tudi 10 skokov),pa je obsedel na klopi.Pri Sacramentu je bil najučinkovitejšis 24 točkami,jih je dosegel 20.Miami Heat - Milwaukee Bucks 97:144 (Dragić 2 točki in asistenca v 9:39 za Miami)Sacramento Kings - Denver Nuggets 125:115 (Čančar ni igral za Denver)Cleveland Cavaliers - New York Knicks 86:95Detroit Pistons - Golden State Warriors 106:116Indiana Pacers - Boston Celtics 111:116Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 100:93Washington Wizards - Chicago Bulls 107:115Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 107:118Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 124:101Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 111:86