Mornarske kape in govor Stepha Curryja – kapitan Klay prihaja domov

Po 13 sezonah v dresu Golden State Warriors se je Klay Thompson letos poleti preselil k Dallas in prišel na pomoč Luki Dončiću. V San Franciscu mu odhoda niso zamerili, na svoji prvi tekmi v novem dresu pa Klaya v dvorani Chase Center čaka lepa dobrodošlica.

Ker je Thompson velik ljubitelj ladij in se je na treninge in tekme večkrat pripeljal kar s čolnom, se ga je v San Franciscu (in še prej Oaklandu, ko je moštvo še igralo na drugi strani zaliva) oprijel vzdevek kapitan. Zato bodo vodilni pri Golden Statu vsem gledalcem pred tekmo razdelili mornarske kape, ki jih bodo nosili v čast Thompsona, med polčasom bo imel na sredini igrišča poseben govor drugi del dvojca Splash Brothers Stephen Curry, zavrteli bodo tudi poseben kolaž najbolj znamenitih trenutkov Thompsona v dresu Bojevnikov.

V Dallasu ga je občinstvo hitro vzljubilo. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Klay je z Golden Statom osvojil štiri naslove prvaka, tudi po njegovem odhodu pa gre Bojevnikom dobro, so pri 7 zmagah in 2 porazih, Dallas ima razmerje 5-4.