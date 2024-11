Zver iz BiH utišala dvorano v Dallasu (VIDEO)

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so še drugič v tej sezoni lige NBA izgubili proti igralcem kluba Phoenix Suns. Potem ko so 27. oktobra v gosteh klonili s 102:114, so morali tokrat tekmecem pred svojimi navijači priznati premoč za pičlo točko (113:114).

Zmagoviti koš za Sonca je dosegel Jusuf Nurkić. Zver iz BiH, kakor ga tudi kličejo 213 centimetrov visokega orjaka iz Živinic pri Tuzli, je 0,8 sekunde pred koncem tekme zadel enega od dveh prostih metov, s katerim je zapečatil usodo Teksašanov. Luka Dončić je poskušal nato z metom za tri točke jeziček na tehtnici prevesiti na Dallasovo stran, vendar pa je na žalost domačih gledalcev zgrešil poskus za zmago.

Slovenski zvezdnik je sicer zbral največ točk na parketu. V 42 minutah jih je dosegel trideset (prosti meti 3:3, za dve: 6:13, za tri: 5:12). Ob tem je v statistiko vpisal še po sedem skokov in asistenc, eno ukradeno žogo, tri pa je izgubil. Le točko manj je prispeval Kyrie Irving, Naji Marshall pa jih je dodal 18.

Jusuf Nurkić (desno) je zadel zmagoviti koš za Phoenix. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

V Phoenixovi zasedbi je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Kevin Durant, Royce O'Neale pa je dosegel 18 točk, pri čemer je zadel vse štiri poskuse za tri točke. Nurkić je k zmagi prispeval dvojni dvojček s 15 točkami in desetimi skoki.

Dončić bo s soigralci naslednjo tekmo odigral v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali pri košarkarjih moštva Denver Nuggets, ki so bili tokrat s 135:122 boljši od ekipe Miami Heat. Nikola Jokić je zablestel s trojnim dvojčkom (30 točk, 11 skokov in 14 asistenc), slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja pa ni bilo v Denverjevemu kadru.