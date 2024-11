Poškodbe osiromašile ligo NBA, zadnja žrtev je Kevin Durant

V košarkarski ligi NBA še nikoli ni bilo toliko nadarjenih igralcev, kot jih lahko spremljamo v sezoni 2024/25, žal pa je liga že po dveh tednih in pol skromnejša za številne zvezdnike, ki gledalce privabljajo na tribune in pred televizijske zaslone. Ob zmagi nad Dallasom se je poškodoval še najboljši posameznik prvega dela sezone Kevin Durant, ki bo manjkal več tednov.

Minulih sedem dni za ljubitelje košarke ni bilo najboljših, skoraj ni minil dan, da ne bi obležal kdo od izstopajočih igralcev v ligi NBA. Mladi zvezdnik Orlanda Paolo Banchero, tudi nekdanji prvi izbor na naboru, bo verjetno izpustil več mesecev zaradi težje poškodbe. Joel Embiid sploh še ni zaigral, Paul George se počasi vrača v ritem, nekaj tekem je že izpustil tudi Steph Curry.

Zion Williamson je eden najbolj atraktivnih in eksplozivnih košarkarjev v ligi, žal pa je tudi pogosto poškodovan. FOTO: Matthew Hinton/Reuters

Zion Williamson in Ja Morant sta magnet za mlajše navijače, Zion bo zaradi načete zadnje stegenske mišice izpustil vsaj nekaj tednov, kakšno tekmo bo manjkal tudi Morant. Težave z mišico ima tudi tretji zvezdnih Philadelphie Tyrese Maxey, zdaj pa se je seznamu odsotnih pridružil še Kevin Durant, ki bo zaradi težav z mečno mišico manjkal vsaj dva tedna, kar v praksi iz severnoameriške lige prej pomeni mesec dni odsotnosti.

Ob mračnih novicah so bili rezultati mirnega sobotnega večera, ki je v ZDA tradicionalno namenjen študentskemu nogometu, nekoliko v ozadju. Cleveland je nadaljeval niz neporaženosti in dobil še 11 tekmo zapored, s 105:100 so premagali Brooklyn Nets. Victor Wembanyama je v San Antoniu spet kazal svoj razkošen talent, zadel je šest trojk in dodal še sedem (!) blokad (24 točk, 16 skokov), a so Spurs kljub temu izgubili proti skromnemu Utahu, ki v lovu za prvim izborom na naboru in Cooperjem Flaggom niti ne želijo zmagovati.

Paolo Banchero je sezono odprl v odlični formi, kazalo je, da se bo prebil med elito lige, a ga je za nekaj mesecev ustavila poškodba trebušne stene. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Chicago je s 125:113 odpravil zdesetkano Atlanto, LA Clippers pa so do pete zmage sezone prišli proti Torontu (105:103). Luka Dončić bo znova na delu v noči na ponedeljek (2.00), ko ga čaka balkanski dvoboj z Nikolo Jokićem in Denver Nuggets.

Liga NBA:

Utah Jazz – San Antonio Spurs 111:110

Sexton 23, Markkanen 20; Wembanyama 24, 16 skokov in 7 blokad, Castle 23.

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 100:105

Johnson 23, Thomas in Schroeder 22; Mobley 23 in 16 skokov, Mitchell 22.

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 125:113

LaVine, Vučević in White 18; Johnson in Capela 20, Risacher 17.

Toronto Raptors – LA Clippers 103:105

Ogbaji in Quickley 21; Powell in Harden 24.