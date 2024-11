Zdravstveni zaplet: Bo 75-letni Gregg Popovich sploh še vodil San Antonio?

Gregg Popovich je najstarejši trener v zgodovini lige NBA, saj je pri svojih 75. ekipo vodil v že svojo 29. sezono. Zdaj se je moral zaradi zdravstvenih težav umakniti za nedoločen čas.

Po informacijah, ki so na voljo, Popovich okreva doma. Pojavili so se tudi dvomi, da bo 75-letnik sploh še vodil ekipo iz drugega največjega mesta v zvezdni državi Teksas, a uradno njegovo zdravstveno stanje ni znano. Vendarle je njegov namestnik Mitch Johnson povedal, da je Popovich v dobrem stanju in »bo zagotovo okreval«. Medtem ko Popovich okreva, je naloga vodenja ekipe padla na rame Johnsona, ki je bil imenovan za začasnega trenerja. Johnson je 39-letni trener, ki deluje kot asistent pri San Antonio že od leta 2019, prej pa je tri leta treniral moštvo sestrske ekipe v razvojne ligi. Johnson je že nekajkrat nadomeščal Popovicha, vendar nikoli za daljše obdobje. Tokrat ima pred sabo precej zahtevno nalogo - ohranjati razvoj ekipe na pravi poti, čeprav so razmere za ekipo precej težavne.

San Antonio je v sezono 2024/25 vstopil z velikimi pričakovanji, predvsem zaradi največjega zvezdnika ekipe, mladega talenta Victorja Wembanyame, ki je v pretekli sezoni pokazal neverjeten potencial. Z njim in ob pomoči izkušenih igralcev, kot sta Chris Paul in Harrison Barnes, so Spursi upali na sezono napredka pod Popovichem. Johnson pa se zdaj trudi, da bi ta napredek nadaljeval tudi v trenerjevi odsotnosti.

Mladi Francoz je v pretekli sezoni kot novinec dosegal zavidljivo statistiko. V povprečju je nasprotniku nasul 21.4 točk, pobral 10.6 skokov, dodal pa je še 3.9 asistenc in 3.6 blokov.

Rezultati pod Johnsonovim vodstvom so bili toplo hladni – San Antonio je premagal Minnesoto, nato pa izgubili proti Los Angeles Clippers in Houstonu. Kljub temu se Johnson trudi ohranjati enotnost ekipe in slediti Popovichevim smernicam, pri čemer poudarja, da ni treba uvajati velikih sprememb, saj Popovich s svojo avtoriteto že od nekdaj daje veliko odgovornost pomočnikom in igralcem. V noči na petek so bili Teksačani boljši od Portlanda z rezultatom 118-105.

Ameriški trener s črnogorskimi koreninami je nedvomno eden najvplivnejših osebnosti v zgodovini košarke. Kot trener San Antonija je v svoji karieri dosegel 1,390 zmag v rednem delu in 170 v končnici ter osvojil pet naslovov prvakov lige NBA. Pri svojih 75 letih je najstarejši trener v štirih največjih ameriških profesionalnih moških ligah (NBA, NFL, MLB, NHL).

Kljub svoji starosti je vedno znova dokazoval svojo pripravljenost za vodenje ekipe, tudi ob prenovi, ki jo je ekipa začela ob prihodu Wembanyame leta 2023. Trenutno ni jasno, kdaj se bo Popovich vrnil k vodenju ekipe, vendar pri Ostrigah upajo, da bo čim prej spet stal ob strani svojim igralcem. Medtem ko se ekipa trudi premagati težavne čase, ostaja jasno, da ima legendarni trener še vedno ključno vlogo pri razvoju mladih talentov in vzdrževanju košarkarskega duha v San Antoniu.