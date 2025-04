Harrison dvomi, da je Dončić govoril resnico

V vnovičnem poskusu omejevanja škode po eni najbolj odmevnih in za navijače bolečih menjav v zgodovini ameriških športov, je športni direktor Dallasa, Nico Harrison, v torek stopil pred izbrane predstavnike sedme sile. Na posebej sklicani tiskovni konferenci, ki je potekala za zaprtimi vrati brez neposrednega prenosa in obljubo kasnejšega prepisa, je Harrison skupaj z novim izvršnim direktorjem Rickom Weltsom zagovarjal šokantno odločitev o menjavi prvega zvezdnika ekipe, Luke Dončića. Na novinarski konferenci so bili zbrani le tisti, ki so dobili posebno povabilo kluba.

Harrisonova poteza, s katero je 26-letnega slovenskega asa zamenjal za paket igralcev na čelu z 32-letnim Anthonyjem Davisom, je sprožila val ogorčenja med privrženci Dallasa, ki na domačih tekmah zdaj glasno zahtevajo Harrisonov odstop. A Dallasov športni direktor ostaja neomajen. »Glede prestopa ničesar ne obžalujem,« je bil jasen Harrison in kot osrednjo utemeljitev večkrat ponovil mantro, ki naj bi vodila njegovo strategijo: »Obramba osvaja prvenstva,« je na omrežju X izpostavil novinar ESPN Tim MacMahon.

»Del moje službe je, da storim najboljše za Maverickse, ne le danes, ampak tudi v prihodnosti. Nekatere odločitve ne bodo vsem po godu. To je moja služba in za svojimi odločitvami moram stati,« je Harrison branil svojo potezo, kot izhaja iz povzetkov konference. Priznal je celo, da odločitev morda ni po volji niti največji legendi kluba Dirku Nowitzkemu. Kot je zapisal novinar Tim Cato, je Harrison dejal: »Moja obveznost je do Dallas Mavericksov (...). Nekatere od teh odločitev bodo morda nepriljubljene pri Dirku in morda pri navijačih, a jaz delam za dobro ekipe.«

Generalni menedžer pri Dallasu Nico Harrison se zaveda, da njegove odločitve ne bodo vedno priljubljene. FOTO: Jerome Miron/Reuters

V bran svojim potezam je Harrison potegnil tudi vzporednice s preteklimi menjavami, ki so sprva naletele na dvome, denimo prihod Kyrieja Irvinga ali dvojca Daniel Gafford in P.J. Washington. »Včasih menjave potrebujejo nekaj časa,« je dejal in dodal: »Naša filozofija (...) je, da obramba osvaja prvenstva (...). Ta menjava nas utrjuje na tej poti.«

Najbolj sporen del Harrisonovega zagovora pa se je dotaknil vprašanja Dončićeve zvestobe in njegove »supermax« pogodbe. Na vprašanje Tima MacMahona, zakaj Dončića niso najprej dolgoročno vezali nase s podpisom pogodbe, preden bi ga morebiti zamenjali, je Harrison presenetil z odgovorom: »Ni bilo nobenega zagotovila, da bi podpisal supermax pogodbo.« MacMahon je vztrajal, da je Dončić svojo zvestobo praktično zagotovil in da so njegove čustvene reakcije na klopi kazale pripadnost, a Harrison se je izmiku izognil z besedami: »Kot sem rekel, lahko se strinjava, da se ne strinjava.« Dončić je večkrat javno dejal, da ni bili dvoma, da bi to pogodbo podpisal in da si je želel, da v Dallaški ekipi vztraja do konca svoje kariere.

S tem je Harrison vrgel senco dvoma na namere slovenskega zvezdnika, kar pa je v popolnem nasprotju z Dončićevimi večkratnimi javnimi izjavami o želji ostati v Dallasu celotno kariero. Ogorčenje navijačev je še toliko večje, ker se je menjava zgodila le nekaj mesecev po tem, ko je prav Dončić ekipo, sestavljeno okoli njega s Harrisonovimi potezami, popeljal do velikega finala lige NBA.

Medtem ko Harrison vztraja pri svoji viziji obrambne ekipe, je novi izvršni direktor Rick Welts, po poročanju nekaterih virov, na konferenci izrazil optimizem glede prihodnosti. Ob tem je omenil tudi, da je novi večinski lastnik Patrick Dumont, »čeprav morda ne izgleda, v otroštvu igral košarko.« Ta podrobnost pa je na družbenih omrežjih sprožila val odzivov – od posmeha do jeze –, saj so jo nekateri sarkastično razumeli kot »dokaz«, da Dumont že ve, kaj dela. Takšne izjave le stežka pomirijo razgreto navijaško bazo, ki se po odhodu enega največjih talentov v zgodovini kluba sooča z negotovo prihodnostjo franšize.