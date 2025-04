Luka Dončić se vrača domov, od koder je bil izgnan

V sredo zvečer po lokalnem času oziroma v zgodnjih četrtkovih urah po srednjeevropskem bo American Airlines Centru v Dallasu prizorišče tekme nekdanjega kluba Luke Dončića in njegovega sedanjega delodajalca iz Los Angelesa. Dončić bo tako prvič, odkar ga je odmevna menjava pred časom preselila v Kalifornijo, zaigral v tej dvorani kot gostujoči igralec. Prestop, ki je v Dallas pripeljal Anthonyja Davisa, še vedno odmeva v ligi NBA.

Novica o menjavi je Dallas, mesto, ki je Dončića sprejelo kot svojega in postalo njegov prvi dom v ligi NBA, zadela kot strela z jasnega. Šok in zmeda sta hitro prerasla v globoko razočaranje in celo občutke izdaje med številnimi navijači. Ti so namreč verjeli, da bo Slovenec v dresu Mavericksov preživel vso kariero – nekaj, kar je, kot je sam večkrat izjavil v preteklosti, upal tudi Dončić sam. Večkrat je namreč omenil, da si je predstavljal, da bo v Dallasu ostal za vedno.

Intenzivnost čustev ob menjavi je bila tako velika, da so nekateri najbolj prizadeti privrženci na družbenih omrežjih organizirali simbolične pogrebe za ekipo, kot so jo poznali, objavljali slike s prečrtanimi ali zažganimi dresi ali celo ustvarjali podobe, ki so spominjale na nagrobnike z napisi, posvečenimi koncu »Dončićeve ere« v Dallasu. Poročali so celo o manjših skupinah navijačev, ki so v znamenje protesta simbolično nosili prazno krsto po ulicah blizu dvorane.

Intenzivnost čustev ob menjavi je bila tako velika, da so nekateri najbolj prizadeti privrženci na družbenih omrežjih organizirali simbolične pogrebe za ekipo. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Ko se je generalni direktor Mavericksov Nico Harrison odločil za menjavo in poslal Dončića k Jezernikom, je to med navijači v Dallasu sprožilo precejšnje razburjenje tudi zaradi dejstva, da je zanj iztržil bore malo. En izbor na naboru in Anthony Davis je bil izkupiček, ki je bil pri mnogih analitikih označen za krajo Jezernikov.

Mnogi so bili osupli in razočarani nad odhodom igralca, ki je postal obraz franšize in eden najbolj priljubljenih športnikov v mestu. Na družbenih omrežjih ter spletnih forumih so se zato usule kritike na račun vodstva kluba, čeprav so nekateri poskušali razumeti dolgoročno strategijo pridobitve uveljavljenega zvezdnika, kot je Anthony Davis.

V zadnjem času pa se znova veliko govori o tem, da bi Dallas v menjavi lahko pripeljal tudi Austina Reavesa, ki pri Jezernikih kaže izjemne predstave. Analitiki menijo, da bi Dallas moral v zameno za Dončića od Jezernikov zahtevati vsaj še njega. Znani analitik ESPN Brian Windhorst je bil še posebej oster, ko je potezo označil za veliko napako: »Dejstvo, da Dallas v tej menjavi ni dobil Austina Reavesa, je malomarnost.«

Shodil v Olimpiji, stekel v Madridu, poletel v Dallasu

Luka Dončić je v dresu Dallasa preživel prve korake v ligi NBA. V tem obdobju je v povprečju dosegal rezultate blizu trojnega dvojčka, redno presegal mejo 30 točk na tekmo ter postal gonilna sila ekipe, ki jo je popeljal tudi do finala zahodne konference. Njegov vpliv na igro je bil izjemen, saj je tako rekoč v vsakem napadu žoga šla skozi njegove roke. Po prestopu k Jezernikom nadaljuje vrhunske predstave. Tudi v dresu Jezernikov ostaja eden vodilnih strelcev in podajalcev lige.

Dončić prihaja domov. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Prihajajoča četrtkova tekma pa nima le simbolnega pomena zaradi Dončićeve vrnitve. Ima tudi konkreten vpliv na stanje na lestvici zahodne konference, kjer se sezona bliža koncu. Dallas se trenutno bori za uvrstitev v končnico oziroma za čim boljše izhodišče v dodatnih kvalifikacijah (turnirju play-in), zato je zanje vsaka zmaga izjemno pomembna.

Jezerniki so na drugi strani le eno zmago oddaljeni od potrditve vsaj šestega mesta na zahodu, kar bi jim zagotovilo neposredno uvrstitev v končnico in jim prihranilo negotovost turnirja play-in. Obe ekipi torej nujno potrebujeta zmago, kar dodaja še dodatno težo obračunu.

Srečanje bo tako ponudilo vpogled v trenutno razmerje moči med ekipama po odmevni menjavi, hkrati pa bo ključno v boju za čim boljše izhodišče pred zaključkom rednega dela sezone. V središču pozornosti bosta nedvomno Dončić in njegov prvi nastop pred občinstvom, ki ga je nekoč slavilo. Zanimivo pa bo tudi videti, ali bodo navijači dejansko podpirali svojo ekipo ali Dončića, saj je večina navijaške baze še vedno potrta zaradi odločitve vodilnih v teksaškem klubu.

Zanimivo bo videti, ali bodo navijači dejansko podpirali svojo ekipo ali Dončića. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Čeprav bosta sprejem navijačev in soočenje s preteklostjo nedvomno čustvena, bo fokus Luke Dončića, ko stopi na parket American Airlines Centra, najverjetneje usmerjen predvsem v igro. Njegova pregovorna tekmovalnost bo verjetno še dodatno podžgana v igri proti ekipi, ki ga je zamenjala, in pred občinstvom, ki ga je nekoč slavilo. Vzdušje bo naelektreno, vložki visoki, Dončićeva motivacija pa bo nedvomno na vrhuncu – vse to obeta tekmo, ki jo vsi komaj čakamo.