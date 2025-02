Mož, ki je zamenjal Dončića, še kar ne utihne

Košarkarski svet in z njim Slovenija sta 2. februarja doživela tektonski premik. Generalni direktor Dallasa Nico Harrison je 25-letnega Luko Dončića poslal v Los Angeles. Med navijači je završalo – pred domačo dvorano so prižigali sveče, nekateri so celo priredili simbolični pogreb kluba. Obupani navijači so množično odpovedovali sezonske vstopnice in izbrisali klubske profile s svojih družbenih omrežij.

Odločitev, ki je zanetila vihar, so vodilni v obeh klubih sprejeli v popolni tajnosti. Sprva sta vedela le športna direktorja obeh klubov, nato le najpomembnejši ljudje v obeh organizacijah. Tudi Utah, ki je bil v poslu zgolj zaradi tega, da se je finančna matematika izšla, je bil do zadnjega trenutka v nevednosti.

Novinarji ameriškega časopisa New York Times so opravili obsežen intervju z najmanj zaželenim možem v Dallasu, ki je pošteno spremenil razmerja moči v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Ali je bil Dončić res težava?

Po uradni razlagi prvega moža športnih operacij je bil razlog za menjavo kombinacija njegovega nezadovoljstva nad Dončićevo telesno pripravljenostjo in njegove želje po obrambno brezhibni ekipi. Toda tudi najbolj naivni poznavalci lige NBA vedo, da ni resne ekipe, ki bi kar tako iz rok spustila enega najboljših igralcev te generacije.

Jezerniki so Luko sprejeli z odprtimi rokami. FOTO: Alex Goodlett /AFP

Harrison je znan kot nekdo, ki je »obseden« z zdravo prehrano in pogosto začne pogovor s prijatelji tako, da jih zaslišuje o njihovih prehranjevalnih navadah. Eden njegovih najpogostejših pozdravov je: »Kaj si danes jedel?«

Dončić nikoli ni bil znan kot izklesan atlet, a to ga ni ustavilo, da ne bi bil pet sezon zapored v najboljši peterki lige. Lani je popeljal Dallas do finala. Tudi letos je bil med najboljšimi v vseh ključnih statističnih kategorijah. In vendar je bil čez noč označen kot največji problem.

Dallas poskuša očrniti Dončića

Trener Jason Kidd je izjavil, da bo ekipa brez Dončića imela bolj uravnoteženo porazdelitev metov in priložnosti za druge igralce, kar nakazuje na prejšnjo pretirano odvisnost od Dončića.

Poleg tega so na plan prišla poročila o internih napetostih, kjer naj bi vodstvo ekipe preprečilo osebnemu trenerju Dončića Anžetu Maceku nadaljnje sodelovanje z ekipo, kar je še povečalo trenja med igralcem in upravo.

Poleg tega je klub cenzuriral skrbnico družbenih omrežij, ki je ob Dončićevem odhodu želela objaviti poslovilni video. Kasneje je svoje račune na družbenih omrežjih (začasno) izbrisala, video pa je izginil.

Kljub kritikam je Dončić v svojem poslovilnem pismu izrazil hvaležnost navijačem Dallasa in se zahvalil za podporo med njegovim časom v ekipi. Omenil je, da je bil klubu zvest in si je želel tam preživeti svojo celotno kariero.

Harrisonov dolgoletni prijatelj Rob Pelinka

Ko se je Harrison odločil, da Dončića pošlje v Los Angeles, ni kontaktiral niti ene druge ekipe. Pogovarjal se je zgolj z enim človekom – Robom Pelinko, generalnim direktorjem Jezernikov.

Pelinka kot Bryantov zastopnik in Harrison kot predstavnik podjetja Nike za športni marketing sta več let skupaj potovala po svetu.

A ravno to vzbuja dvome. Ali je Dallas dobil najboljšo možno ponudbo? Ali je Harrison dal prednost prijateljstvu pred interesom kluba? Več vodilnih funkcionarjev iz drugih ekip je po menjavi v jezi razkrilo, da bi za Dončića ponudili več, če bi le vedeli, da je na voljo. Večina je celo mnenja, da bi zanj lahko iztržili največ v zgodovini košarke, kar ni niti blizu večno poškodovanemu Anthony Davisu, sicer dobremu Maxu Christieju in enemu izboru v prvem krogu.

Ali je Harrison dal prednost prijateljstvu pred interesom kluba? FOTO: Jerome Miron/Reuters

Harrison pravi, da je posel sklenil v interesu kluba. »Najlažje bi bilo, da ne storim ničesar,« je dejal na tiskovni konferenci. »Vsi bi me hvalili, ker nisem ničesar spremenil.«

Toda ob vseh nerešenih vprašanjih je najpomembnejše eno: je sploh mogoče upravičiti menjavo igralca, ki je med tremi najboljšimi košarkarji na svetu?

Harrison je verjel, da bo Davis bolje ustrezal 'kulturi', ki jo želi vzpostaviti v ekipi. Kot je dejal: »Verjamem, da je Davis boljša izbira za to, kar želimo zgraditi pri Dallasu.«

Čeprav je Dončić na igrišču blestel, so ga zunaj igrišča spremljale navade, ki niso bile v skladu s Harrisonovimi standardi. »Pil je pivo in kadil je vodno pipo,« je dodal Harrison in (nalašč) pozabil, da je ta isti človek v tem času dosegal v povprečju 28,6 točke, 8,6 skoka in 8,2 asistence, ta statistika pa se je še izboljšala v končnici. V lanski sezoni je Luka ekipo »privlekel« tudi v finale lige.

Harrison je verjel, da bo Davis bolje ustrezal 'kulturi', ki jo želi vzpostaviti v ekipi. Kot je dejal: »Verjamem, da je Davis boljša izbira za to, kar želimo zgraditi pri Dallasu.« FOTO: Jerome Miron/Reuters

Dallas je v zameno dobil Davisa, ki je sicer vrhunski, a kronično poškodovan center in je v zadnjih šestih sezonah le dvakrat odigral več kot 60 tekem. Ko je stopil na parket za svojo prvo tekmo v dresu Dallasa, je staknil novo poškodbo in bo odsoten vsaj mesec dni.

Kdo bo nosil odgovornost?

Mark Cuban, nekdanji lastnik kluba, se je že distanciral od te odločitve. Na podkastu z Billom Gatesom je dejal, da ne bi nikoli prodal Dončića. Ko je Harrison prvič predstavil idejo lastniku Patricku Dumontu, se je slednji odzval s smehom – nato pa na koncu vendarle podprl menjavo, še piše New York Times.

Toda odgovornost za to tveganje bo nosil prav Harrison. Vse, kar mu zdaj ostane, je čakanje na razsodbo, ki jo bo izreklo eno in edino merilo v športu: rezultat na igrišču.

Če Dallas pade v povprečje, bo prav on tisti, ki bo klub zapustil skozi zadnja vrata, a zdi se, da mu je za to malo mar. »Tukaj nisem na dolgi rok,« je pred tedni dejal. Tako lahko 52-letnik le pridobi – uživa tudi v pozornosti, ki jo je zaradi te menjave prejel. Zdi se, da mu prestop, ki ga mnogi označujejo za največjega v zgodovini športa, končno prinaša pozornost, o kateri meni, da si jo zasluži.

V lanski sezoni je Luka ekipo »privlekel« tudi v finale lige. FOTO: David Berding/AFP

A zgodovina ni prizanesljiva do tistih, ki naredijo najbolj nepriljubljeno odločitev v zgodovini NBA. Harrison pravi, da bo »čas pokazal, ali ima prav«. Vsi v Dallasu upajo, da bo, a v to ne verjamejo več.