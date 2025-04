Na Floridi je pustošil orkan, ki je prišel iz Ohia

V ligi NBA je znan drugi konferenčni polfinalist. Po Oklahomi se je v drugi krog končnice uvrstil tudi Cleveland. Konjeniki so v prvem krogu brez poraza z izidom 4:0 v zmagah izločili Miami. Cleveland je odločilno četrto tekmo dobil s 138:83.

Prvi nosilci vzhodne konference se bodo v naslednjem krogu, konferenčnem polfinalu, pomerili z Milwaukeejem ali Indiano, ki vodi v tej seriji s 3:1 v zmagah.

Cleveland je proti floridski ekipiprevladovali na obeh tekmah v domači dvorani. Košarkarji vročice pa niso ustvarili razlike niti, ko se je serija preselila v Miami.

Odločilna je bila prevladujoča vsestranska ofenziva košarkarjev iz Ohia. Z njo so postavili temelje za prepričljivo zmago, s katero so Heat poslali na zgodnje počitnice.

Donovan Mitchell je vodil Cavaliers z 22 točkami na tekmi, na kateri je šest igralcev Clevelanda končalo z dvomestnim številom točk.

Ker v postavi Clevelanda ni bilo Dariusa Garlanda, ki še okreva zaradi poškodbe prsta na nogi, so Mitchella podpirali De'Andre Hunter z 19 točkami, Ty Jerome (18) in Evan Mobley (17).

Mitchell je po odločilni četrti tekmi dejal, da je bil Cleveland odločen, da serijo hitro zaključi. »Sem smo prišli s tem ciljem v mislih,« je Mitchell povedal za televizijo TNT. »Držati nogo na njihovem grlu in vratu in še naprej igrati 48 minut košarke.«

Ta neusmiljenost je bila očitna že po uvodu, saj je Cleveland po prvi četrtini hitro povečal vodstvo s 43:17 proti šokirani zasedbi Miamija.

Cavsi so v drugi četrtini stopnjevali pritisk in prednost povečali na kar 45 točk, preden so na polčas prišli z neverjetnimi 72:33.

Premoč so imeli tudi po polčasu, pri čemer so Cavaliersi ohranili niz točk, da bi nadgradili svojo prednost in si sredi tretje četrtine ustvarili 48 točk prednosti pri izidu 96:48.

To vodstvo je naraslo na 111:63, »pokol« pa se je nadaljeval tudi proti koncu tekme, ko je Cleveland pridivjal proti cilju.

Trener Miamija Erik Spoelstra je dejal, da je ponedeljkov izbruh, ki je sledil sobotnemu udarcu s 124:87, še bolj poudaril prepad med obema ekipama.

»Prekleto, bilo je ponižujoče,« je dejal Spoelstra. »Ta serija je bila ponižujoča. Ti zadnji dve tekmi sta bili sramotni. Toda Cleveland je zelo dobra ekipa, mi pa smo bili precej iracionalni. Kot običajno smo mislili, da imamo možnost zmagati v tej seriji, in pokazali so nam, zakaj nismo bili pripravljeni na to.«

V San Francisco je bilo tudi nekaj bližnjih srečanj med košarkarji Golden Stata in Houstona. FOTO: Kelley L Cox/Imagn Images Via Reuters Connect

Že pred tem se je v drugi krog končnice na zahodu prebila ekipa Oklahome, ki je s 4:0 odpravila Memphis. Oklahoma se bo v drugem krogu pomerila z LA Clippers ali z Denverjem, katerega član je Vlatko Čančar; izid med tema ekipa je poravnan na 2:2.

Los Angeles Lakers Luke Dončića proti Minnesoti zaostaja za dve zmagi (1:3), prav tako si je Golden State v končnici proti Houstonu z zmago 109:106 priigral prednost z izidom 3:1 v zmagah.

Ekipa New York Knicks na vzhodu v prvem krogu končnice vodi s 3:1 v zmagah proti Detroitu, Boston pa s 3:1 v zmagah proti Orlandu.

Prvak bo znan po velikem finalu, v katere se bosta pomerili najboljša ekipa vzhoda in najboljša ekipa zahoda. V vsakem od štirih krogov končnice košarkarji igrajo na štiri zmage.