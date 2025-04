S sodniki Dončić le izgublja energijo, rešitev rebusa se skriva doma

V nadaljevanju preberite:

Še dolgo bo igralce Los Angeles Lakers bolela glava zaradi zadnje četrtine nedeljske tekme, ko se je z velikim trudom zgrajena hišica iz kart sesula. Vsaj do srede zvečer po lokalnem času, ko jih čaka peta tekma, lahko pa se zgodi, da bo glavobol trajal celo poletje. Target Center v Minneapolisu so Luka Dončić in soigralci po napeti končnici (113:116) zapustili sklonjenih glav, Luka je na parketu pustil čisto vse, a niti 38 točk v 46 (!) minutah ni bilo dovolj za zmago.

Moštvo, ki ima v svojih vrstah dva superzvezdnika, kot sta LeBron James in Dončić, v ligi NBA vedno velja za favorita. Pogosto neupravičeno, košarkarji Minnesote so na prvih petih tekmah potrdili oguljeno frazo, da naslove osvaja nepopustljiva obramba, podprta z dobro klopjo in razigranim zvezdnikom Anthonyjem Edwardsom, ki je s 43 točkami poskrbel za eksplozijo navdušenja v domači dvorani. »Občutek sem imel, da Los Angeles v zadnji četrtini igra na hlape, delovali so utrujeno, zato sem pritiskal na plin in želel držati visok ritem,« je 23-letni bodoči obraz lige orisal strategijo, ki je Minnesoto vodila do zmage.

Poklapano so iztrošeni Kalifornijci hodili proti garderobi, nič bolj prešerno ni bilo vzdušje niti na poletu nazaj v LA. Odgovore bodo Dončić, predvsem pa soigralci, morali poiskati v slačilnici, jeza nad sodniki jih ne bo pripeljala nikamor. Znašli so se v zahtevnem, a ne brezizhodnem položaju, serijo še vedno lahko odločijo v svojo korist, začenši s prepričljivo zmago v zgodnjem četrtkovem jutru (4.00), ki bi jim vrnila vero v uspeh pred novo potjo v Minnesoto.