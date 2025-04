Magic Johnson: Tako se z Luko in LeBronom ne dela

Legenda lige NBA Magic Johnson ni skrival razočaranja, ker so njegovi Los Angeles Lakers izgubili četrto tekmo končnice s 113:116 in proti Minnesoti Timberwolves in v seriji zaostali z 1:3.

Na družbenem omrežju je Jezernikom očital, da so premalo metali za dve točki, trenerju JJ Redicku pa, da je preveč izčrpal glavna zvezdnika Luko Dončića in LeBrona Jamesa.

»Ne vem, če je pametno, da imaš ves drugi polčas v igri LeBrona in Dončića, potem ko sta imela samo en dan premora med tekmama 3 in 4. Ko smo LeBrona potrebovali, da vzame stvari v svoje roke, ni zmogel. V zadnji četrtini je dosegel 0 točk!« je zapisal 65-letni Magic, ki je z Lakers osvojil pet naslovov prvaka (1980, 1982, 1985, 1987, 1988).

Magic Johnson je bil razočaran. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Slabo mi je v trebuhu, ko pomislim, da so Lakers izgubili tekmo, ki so jo nadzirali večino drugega polčasa,« je še dodal. Dončić je v zadnji četrtini iz igre zadel samo enkrat v šestih poskusih. Skupaj je sicer zbral 38 točk, James pa 27. Zasenčil ju je Anthony Edwards, ki je vpisal 43 točk in 9 skokov.

Dobra novica za Dončića in Jamesa je, da si bosta lahko zdaj odpočila, tekma številka 5 bo namreč šele v četrtek ob 4.00 po slovenskem času.