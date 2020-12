Dragičev mentor je bil na igrišču legenda, ob njem je le začetnik

Steve Nash (levo) je leta 2014 obiskal Slovenijo kot direktor kanadske reprezentance in preživel nekaj prijetnih trenutkov z Goranom Dragićem. FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

Presenetil tudi Dragića

Legendarni kanadski košarkar je že v igralskih dneh rad razpravljal s trenerji o taktiki. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Brooklyn se bo boril na naslov prvaka

Marsikateri ljubitelj košarke je nejeverno namrščil obraz ob pogledu na lestvice favoritov 75. sezone lige NBA. Na večini pričakovano prevladujejo branilci naslova LA Lakers, med njihovimi možnimi izzivalci v finalu pa se najpogosteje pojavljata Milwaukee in Brooklyn. Toda slednji je po osvojitvi 7. mesta v vzhodni konferenci v prejšnjem prvenstvu in gladkem izpadu v prvem krogu končnice zares nekaj posebnega. Končno je dočakal okrevanjein, krmilo moštva pa prepustil možu, ki naj bi bil kos velikim pričakovanjem.ni kdorkoli v ligi NBA. V njej je igral 18 let in dvakrat (v letih 2005 in 2006) osvojil lovoriko za najboljšega košarkarja prvenstva, petkrat je bil prvi podajalec sezone, po številu asistenc je tretji v zgodovini tekmovanja zain, po igralski upokojitvi leta 2015 pa se je po hitrem postopku uvrstil v košarkarski hram slavnih v Springfieldu. Igralska legenda po eni strani in trenerski začetnik po drugi, ki ga pri nas poznamo tudi kot mentorja, ko si je ta utiral pot v Phoenixovem dresu.Ko je 46-letni Kanadčan 3. septembra letos potrdil, da je nasledilv vlogi glavnega trenerja moštva Brooklyn Nets, so se vendarle našli tudi dvomljivci, da je do službe prišel po bližnjici in brez pravih izkušenj, za nameček v občutljivih časih, ko so na cesti ostali številni afroameriški trenerji; od 30 moštev v ligi NBA jih ima samo pet temnopolte glavne stratege.Ob vesti, da je Nash sedel na klop Mrežic, se je zdrznil tudi Dragić. »Presenetil me je, toda Steve je bil dolga leta eden od najpametnejših košarkarjev v ligi NBA. Zato sem prepričan, da se bo izkazal tudi v Brooklynu. Ne nazadnje se je odlično razumel z Durantom, ko je bil tri leta svetovalec pri Golden Statu v njegovem šampionskem obdobju,« je zagotovil Miamijev as, ki se dobro zaveda, da bo začetek trenerske kariere njegovega prijatelja odvisen od zdravja glavnih adutov Mrežic. Durant je namreč izpustil celotno prejšnjo sezono zaradi strgane ahilove tetive, a po okrevanju dosega 26,7 točke na tekmo, Irving, ki je zaradi operacije rame lani igral le na 20 tekmah, pa jih je ob gladkih zmagah nad Golden Statom in Bostonom ter tesnem porazu s Charlottom dodal v povprečju 29,3.»Priznam, po svoje sem se vrinil mimo dolge vrste. Toda dejstvo, da sem bil skoraj dve desetletji organizator igre pri Phoenixu, Dallasu in LA Lakers ter si delil slačilnico s številnimi velikani košarke tudi nekaj šteje, mar ne? Res je, nisem ubral klasične poti in se nisem najprej kalil kot pomočnik trenerja, a za nekdanje košarkarje z uspešnimi karierami in močnim značajem bi morali znati narediti izjemo. Lep dokaz so bili pred manoin drugi,« meni Steve Nash, ki pričakuje, da bo v trenerski vlogi tako plodno sodeloval z Durantom in Irvingom, kot je v igralskih dneh zin»Kevin in Kyrie sta neverjetna igralca z izjemno visokim IQ. Nočem pa ju primerjati z zvezdniki starih časov, ki so bili moji soigralci in prijatelji. Toda nanju še vedno gledam kot na zanimivi osebnosti in uživam, ko ju poskušam razumeti. Človek je pač še vedno človek in moštvo še vedno moštvo,« je prepričan Nash, ki se je obdal z izkušenimi pomočniki. Za pripravo obrambe je zadolžen donedavni glavni strateg Vaughn, za napad, ki je v zadnjih dveh desetletjih samostojno vodil Phoenix (z Nashem v zasedbi), New York, LA Lakers, Philadelphio in Houston, med asistenti pa sta tudi sveže upokojena asain»Ne bom rekel, da za nas šteje le naslov prvaka, saj smo se v letu 2020 prepričali, da nikoli ne moreš vedeti, kaj ti lahko prinese življenje. Sreča je pomemben dejavnik na poti do lovorike, zagotavljam pa, da se bo Brooklyn boril zanjo. Sčasoma bomo videli tekmovalno, nesebično in povezano moštvo, ki bo uživalo pri igri,« obljublja Steve Nash, ki se je rodil v Johannesburgu v Južni Afriki.Njegova mati Jean je Valižanka, oče John, poklicni igralec nogometa, pa Anglež. Za košarkarsko žogo je v Kanadi poprijel pri 13 letih in zagotovil staršema, da bo nekoč igral v ligi NBA. Želja se mu je uresničila jeseni 1996 po študiju sociologije, v naslednji sezoni je bil njegov soigralec pri Phoenixu tudi