V Stožicah so še enkrat deževale trojke

Cedevita Olimpija : Budućnost 95:84 (75:56, 42:36, 16:19) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Javor (Slo), Obrknežević in Stefanović (oba Srb).

Cedevita Olimpija: Perry 17 (3:3), Hopkins 9 (2:2), Duščak 3, Murić 8, Blažič 28 (9:9), Hodžić 6 (3:3), Jones 20, Dimec 4.

Budućnost: Cobbs 12 (4:6), Ivanović 13 (1:1), Ejim 18 (1:1), D. Nikolić 14 (2:2), Apić 7 (6:6), Mitrović 5 (1:2), Della Valle 5, Z. Nikolić 4, Popović 2 (2:2), Reed 2 (0:2), Žugić 2.

Popustili so šele v zadnjih osmih minutah

Blažič: Tudi mi lahko mešamo štrene

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ljubljana – Deljena so bila mnenja v taboru Cedevite Olimpije pred zaostalo tekmo 5. kola lige ABA z Budućnostjo. Edo Murić je pričakoval podobno trdo bitko kot na torkovem soočenju istih moštev v evropskem pokalu (74:71), drugi, med njimi trener Jurica Golemac, je opozarjal, da so njegovi aduti porabili veliko moči in da v revanši ne bodo mogli računati na Luko Rupnika. Obveljala je tretja možnost. Ljubljančani so brez najmanjše težave ugnali tekmece iz Podgorice, ki so zaostajali že s 25 točkami razlike.Edina logična razlaga za povsem drugačen razplet je veliko slabša igra Budućnosti, tudi na račun odlične obrambe stožiške zasedbe, ki je hkrati ohranila glavne napadalne atribute in jih celo nadgradila. Če je v torek zadela 15 metov za tri točke, kar je bil glede na nizek izid izjemen dosežek, je tokrat zadela 16 trojk že v prvih treh četrtinah s pičlimi 28 poskusi (57 odstotkov, na koncu 18:36), v tem času pa je že zbrala eno točk več kot v torek v 40 minutah igre.Gostje iz Črne gore so si po vodstvu s 24:18 polomili zobe in so sčasoma kazali vse manj volje od resnega odpora. Drugo četrtino je Cedevita Olimpija dobila s 26:17, tretjo s 33:20, v 33. minuti pa je njena prednost znašala že 83:58. Največji očitek so si Ljubljančani prislužili v zadnjih minutah dvoboja, ko so omogočili Budućnosti, da je močno omilila poraz.Dotlej so opravili svoje naloge z odliko. Še posebej njihov kapetan, ki je zbral 28 točk z zelo visokimi odstotki (za dve 2:2, za tri 5:7, prosti meti 9:9), krilni centerje metal trojke 6:9, hitri organizatorje vnovič počel vse, kar je koristilo njegovemu moštvu, drugi so jim pomagali po najboljših močeh in skrbeli za stanovitnost z obrambnim pritiskom in vnovič dobljenim skokom (25:23; Hopkins 9, Murić 6, Jones 5).Za nameček je Cedevita Olimpija zbrala 11 asistenc več (18:7, Perry 5) kot tekmeci. Budućnost je slednjič prejela 21 točk več, kot je bilo njeno povprečje v prvih 12 regionalnih nastopih, Ljubljančani, sicer najučinkovitejši v ligi ABA, pa so svoj običajni napadalni učinek prekosili za pet točk.Jaka Blažič je izpostavil: »Pohvalil bi naš odziv po zahtevni torkovi tekmi, saj nismo imeli veliko časa za počitek in pripravo. Od prve do zadnje minute smo igrali borbeno, kot smo se dogovorili. Vsak dan delamo in upam, da bomo ohranili trenutno formo. V naslednjih dveh tednih nas čaka kar nekaj pomembnih tekem, a smo na pravi poti. Budućnost velja za eno od najboljših moštev v ligi ABA, z zmago pa smo dobili potrditev, da lahko tudi mi mešamo štrene pri vrhu.«Po lepi zmagi mora Cedevita Olimpija odigrati še dve preloženi tekmi (s Crveno zvezdo in Krko), konec tedna pa bo moštvom prinesel nove izzive v 16., rednem kolu lige ABA.Borac – Budućnost (19), Partizan – FMP (19);Mega – Cibona (12), Split – Cedevita Olimpija (15), Krka – Zadar (17), Mornar – Crvena zvezda (19).