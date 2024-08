Na spektaklu v Stožicah pričarali posebno presenečenje

Dvodnevni spektakel ob slovesu legendarnega Gogija ni bil le v znamenju športa in zabave, ampak tudi v ritmu (levje)srčnosti in dobrodelnosti. Tako kot vso svojo kariero se je Goran Dragić tudi v svojem zaključnem poglavju osredotočil na najranljivejše, otroke in prihodnost športa.

Na veličastnem slovesu, kot ga na športnem parketu še nismo doživeli, ni manjkalo čustvenih in zabavnih vložkov, za katere so poskrbeli tako legendarni košarkarji kot številni gostje, ki so dogodek popestrili z glasbenimi, plesnimi in akrobatskimi vložki. Vrhunci večera so bili nedvomno medsebojni boj med bratoma Dragić, videopozdrav Luke Modrića, zahvala zvezdnikov NBA, nastop Magnifica in skupine Joker Out ter nostalgična točka slovitih Zmajčic.

Večer, nabit s širokim spektrom čustev, je naš zlati kapetan obogatil, tako kot vselej, z dobrodelnostjo – posebno partnersko aktivacijo je tako kot že večkrat v prejšnjih letih izvedel z zavarovalnico Generali. Rezultat? Levjesrčni objemi in neprecenljivi otroški nasmehi.

Goran Dragić in Generali za aktivno in lepšo prihodnost otrok

Zavarovalnica Generali se že vrsto let zavzema za ustvarjanje zdrave, povezane in trajnostne družbe. S svojo zavezo izboljševanju življenja posameznikov in skupnosti aktivno podpira številne športne dogodke in pobude, ki spodbujajo zdrav način življenja.

Tako so že od leta 2022 ponosni partnerji Fundacije Gorana Dragića, pri čemer s podporo mladim košarkarjem prispevajo k njihovemu osebnostnemu in športnemu razvoju.

Zavarovalnica Generali je že od leta 2022 ponosni partner Fundacije Gorana Dragića.

Sponzorstvo sobotnega mega spektakla je bilo tako le nadaljevanje tega uspešnega dolgoletnega sodelovanja. Tudi tokrat je bilo v znamenju vračanja družbi. Vse poletje je potekala nagradna igra, v kateri so podelili več vstopnic za ogled tekme, vključno z dvema prestižnima vstopnicama za ogled tekme z igrišča, čisto blizu središčnega dogajanja. Prav tako so podarili tri drese s podpisom Gorana Dragića.

Temelj sodelovanja na tej prireditvi pa je bil predvsem v znamenju dobrodelnosti. Generali je omogočil otrokom iz socialno šibkih okolij ogled tekme iz VIP-lože, s čimer so jim pričarali nepozaben dogodek, ki jih je še bolj povezal s športnimi junaki. Takšna izkušnja lahko mlade gledalce navdihne, da tudi sami nekoč preizkusijo in uveljavijo svoj potencial v košarki. Morda bo prav kateri izmed teh otrok nekoč obiskal Gogijev kamp v Laškem, ki ni le priložnost za športno udejstvovanje, temveč tudi prostor za gojenje vrednot medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva. Generali kot sponzor fundacije omogoča brezplačno udeležbo v kampu otrokom iz socialno šibkih okolij, kar je rezultat tesnega sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.

Zavarovalnica Generali z zavezanostjo športu, mladim in z zavzeto skrbjo za zdravje prispeva k boljšemu življenju v naši skupnosti. S podporo dogodkom, kot je Night of the Dragon, in projektom, kot je Gogijev kamp, nadaljujejo svoje poslanstvo ustvarjanja zdrave, varne in povezane družbe.

Prireditev tudi v znamenju objemov

Tudi na dogodku je Zavarovalnica Generali organizirala prav posebno aktivacijo z imenom Zavaruj prijatelja z objemom. Obiskovalce so na zaslonu pozivali, naj objamejo svoje prijatelje ali ljubljene osebe in s tem simbolično delijo občutek varnosti.



Koliko objemov ste pa vi delili danes

Ali poznate vse pozitivne učinke objemanja? Objemanje spodbuja sproščanje hormona oksitocina, ki je znan kot hormon ljubezni ali hormon povezovanja. Ta hormon znižuje raven stresa, krvni tlak in izboljšuje splošno počutje. Poleg tega znižuje raven kortizola, hormona stresa, kar pomaga pri sprostitvi telesa in uma. In ne nazadnje: objemanje krepi občutek povezanosti med ljudmi in zagotavlja občutek varnosti in zaščite.

