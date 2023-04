Na zaključnem turnirju v Domžalah slovenski finale

Košarkarji Krke in Helios Suns so finalisti zaključnega turnirja 2. lige Aba v Domžalah. Novomeška ekipa je v današnjem prvem polfinalu premagala Podgorico s 86:74 (66:60, 52:44, 24:21), domžalska zasedba pa je bila v drugem boljša od Širokega Brijega z 91:79 (79:55, 51:34, 19:20). Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30 in bo odločil, kdo se bo neposredno uvrstil v 1. ligo ABA in kdo se bo pomeril s 13. prvoligašem v dodatnem dvoboju.

V današnjem prvem polfinalu je Krka vodila večino dvoboja in brez težav zmagala. Slovenska ekipa je dobro začela in dobila prvo četrtino, prednost pa obdržala tudi v večjem delu druge. A v končnici so pritisnili tudi Črnogorci in vodili s 43:42. Nato pa je sledil Krkin niz 10:1 za prednost ob polčasu (52:44), to pa je bil naskok, ki ga Novomeščani niso več spustili iz rok.

Jan Špan je z 21 točkami vodil Novomeščane, z dvojnim dvojčkom (15 točk, 11 skokov) se je izkazal Mate Vucić, 13 točk je dodal Rok Stipčević.

Helios Suns že s +24

Domžalčani so po izgubljeni prvi četrtini povsem zagospodarili na domačem parketu in se na veliki odmor odpravili z visokim vodstvom (51:34). Po treh četrtinah so vodili celo s 24 točkami razlike, na koncu pa so znali prebroditi tudi krizne minute v zadnjem delu.

Pri košarkarjih trenerja Dejana Jakare, ki so pred zaključnim turnirjem doživeli le en poraz v regionalnem tekmovanju, je bil najbolj učinkovit Blaž Mahkovic s 24 točkami, Austin Luke je prispeval 17 točk in 10 asistenc, Lovro Buljević pa 13 točk in 8 skokov.