V normalnem svetu bi jim Real polnil blagajno

Helios Suns brez poraza vodijo v 2. ligi ABA pred košarkarji Krke, v slovenskem prvenstvu so drugi tik za Novomeščani, v pokalu Spar so klonili šele v finalu s Cedevito Olimpijo. Razlogov za zadovoljstvo imajo dovolj, še več imajo pred seboj izzivov. Ne nazadnje bodo med 12. in 16. aprilom v Domžalah gostili finalni turnir najboljše osmerice v 2. regionalni ligi. Direktor kluba Matevž Zupančič si je zato s sodelavci že zavihal rokave.

»Lani smo bili drugi v obeh glavnih slovenskih tekmovanjih in rednem delu 2. lige ABA, zato smo si rekli, da bo težko ponoviti takšne uvrstitve. Toda doslej smo bili še nekoliko uspešnejši. Iz naftalina vendarle neredko potegnem koronsko sezono 2020/21, ki je bila za nas porazna na regionalni sceni, čeprav smo prikazovali lepo košarko. Ponosni smo na odločitev, da smo zadržali del moštva in strokovni štab pod vodstvom Dejana Jakare, potrpežljivost brez zaletavanja z glavo skozi zid je ena od značilnosti našega kluba,« pravi Zupančič, ki je bil pred prihodom v Domžale decembra 2017 direktor Petrola Olimpije. Že v Stožicah se je naučil spopadati s finančnimi omejitvami.

Matevž Zupančič spodbuja domžalske košarkarje tudi ob igrišču. FOTO: ABA

»Heliosov proračun je za letos dosegel strop, zato si zastavljamo vprašanje, kako naprej. Če bi se z višanjem ambicij večali gmotni viri, bi šlo. Zdaj smo prišli do prelomnice, ko testiramo zanimanje gospodarskega okolja v Domžalah, občine in gledalcev. Sprašujemo se, kdaj, če ne zdaj, ko nam gre kot po maslu. Če ne bo šlo, se pa svet še ne bo podrl,« razmišlja direktor Domžalčanov, ki se zaveda, da se lahko zgodba hitro zasuka. Njihovi glavni tekmeci se še kar krepijo, Sutjeska, Široki, Zlatibor in Borac Banjaluka si odkrito želijo med prvoligaše. Ali morda Heliosove ambicije prehitevajo zmožnosti kluba, ki je nazadnje igral v 1. ligi ABA v sezoni 2011/12?

Liga ABA cenejša kot DP

»Vsi me to sprašujejo, kot športniki pa si želimo čim višje. Le zakaj bi sicer tekmovali? Prvemu v rednem delu 2. lige ABA pripada možnost organizacije F8 in smešno bi bilo zavrniti priložnost. Strošek bomo zmogli, organizacijo tudi, nato pa bomo videli, kaj se bo zgodilo na igrišču in ob njem. Če bi se uvrstili v 1. ligo ABA, se v njej ne želimo smešiti in tresti do zadnjega kola v boju za obstanek,« je odločen Zupančič in pravi, da igranje v 1. ligi ABA vendarle ni tako finančno zahtevno, saj klubom pokrije večino stroškov.

Slovenske podprvake vodi s klopi trener Dejan Jakara. FOTO: ABA

»Pogosto rečem, da je cenejše igrati v regionalnem prvenstvu kot v slovenskem. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bi bili sposobni okrepiti moštvo za kakovostno tekmovanje, v katerem potrebuješ dovolj košarkarjev, da prebrodiš tudi krizne trenutke, morebiten zgrešeni nakup in poškodbe. Verjamem, da bi lahko eno sezono preživeli tudi z zdajšnjo zasedbo, kaj pa naprej?« se sprašuje magister športnega menedžmenta. Dobro vse, da lahko brez finančne rezerve hitro razpadeš sredi sezone.

»Za bolj zanesljivo pot v 1. ligi ABA bi morali za tretjino povečati proračun za člansko moštvo, da bi lahko dodali dve okrepitvi na ravni naših treh nosilcev igre z Blažem Mahkovicem na čelu. Ta hip imamo sedem, osem profesionalcev, drugi so mladi, kar je premalo za višjo raven. Sliši se utopično, toda če upoštevamo, da bomo za igralce letos namenili manj kot 200.000 evrov bruto, številka ni tako grozna,« je odločen Zupančič. Helios ima zaradi slovesa gmotno zanesljivega »tovarniškega« kluba vendarle tudi težave pri iskanju dodatnih pokroviteljev.

Delo z mladimi brez nagrade

»Podjetje Helios ne glede na spremembe lastništva ostaja vrhunski sponzor, klub podpira od leta 1980 in sodi med evropske rekorderje. Res je, da so številke manjše kot v zlatih časih domžalske košarke, a ko iščeš dodatne vire, si vsi rečejo, saj bo dal Helios. Imamo še nekaj manjših pokroviteljev in lokalno okolje, toda vse skupaj je premalo, trikotnik od Trzina do Kamnika in Komende pa je bogat in poslovno povezan z regijo,« je prepričan prvi mož uprave domžalskega kluba in dodaja, da strategija dela z mladimi ostaja prednostna naloga. Helios je bil denimo lani slovenski prvak U-17 in U-19, v člansko moštvo pa redno uvršča domače fante.

»Postavili smo sistem in ne odstopamo od njega, četudi se agenti in starši kdaj postavijo na glavo. V članski zasedbi smo lani uveljavili reprezentanta Bineta Prepeliča, ko se je odpravil v tujino, nismo vzeli tujca, ampak smo med nosilce uvrstili Tiborja Mirtiča, priložnost redno dobiva tudi Jan Zemljič,« je Zupančič pojasnil pretok upov proti vrhu. Helios ima hkrati močan pogon mladih selekcij in šole košarke, v katerega je vpetih 600 otrok.

»Na žalost za dobro delo ne moremo računati na spodobno nagrado, saj odškodnin za igralce do 18. leta starosti ni. Prek Fibe lahko vložiš zahtevek za nadomestilo za dotedanje stroške in dobiš nekaj drobiža, če je v igri velik klub, se lahko z njim neposredno dogovoriš, a za največ 5000 evrov. Če bi bili nogometaši, bi vsaj še deset let živeli od prodaje naših mladcev madridskemu Realu. Po Urbanu Klavžarju in Janu Videtu je zdaj vse več zanimanja za 14-letnega Luna Jarca. Toda mladi ostajajo temelj našega kluba, čeprav jih večina ne bo igrala košarke na višji ravni. Iz množice pa bomo dobili tudi kakšnega trenerja, zapisnikarja, statistika, navijača in rekreativca, morda tudi pokrovitelja,« je prepričan Matevž Zupančič.