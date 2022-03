Najboljše reprezentance na stari celini bo gostila Latvija

Zaključni del evropskega košarkarskega prvenstva leta 2025 bo gostila Latvija, je potrdil evropska zveza FIBA Europe. Skupinski del tekmovanja bo potekal še na Cipru in Finskem, eno od predtekmovalnih skupin pa bi lahko gostila tudi Ukrajina.

O tem bo na temelju razmer odločal izvršni odbor FIBA, predvidoma do novembra. Če se zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino razmere ne bodo izboljšale, bodo poiskali nadomestnega gostitelja. Že prej je bilo znano, da bo prvenstvo stare celine leta 2025 septembra, točen datum tekmovanja pa bodo še določili.

Letošnje EP bodo od 1. do 18. septembra družno priredile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. Slovenska reprezentanca bo v uvodnem delu tekmovanja igrala v Kölnu proti Franciji, Litvi, Nemčiji, BiH in Madžarski, če se bo uvrstila v osmino finala, pa v Berlinu.