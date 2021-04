Namesto poškodovanega Dončića rešetal koš njegov soigralec

V severnoameriški košarkarski ligi NBA se odvijajo odločilni boji za mesta v letošnji končnici prvenstva in boj za prvaka. Do zelo pomembne zmage je prišelki je zmagal vs 115:105. Dallas je zadržal šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference.Ob odsotnosti prvega zvezdnika Teksašanovki je tekmo izpustil zaradi bolečin v levem komolcu, se je izkazalki je Detroitu nasul 42 točk. Hardaway je vpisal svoj najboljši dosežek v ligi NBA.Zmagala je tudi ekipa Denver Nuggets, za katero je priložnost dobil tudi SlovenecČančar je pod obročema preživel tri minute ter dosegel eno trojko. Pri Denverju jevpisal 19 točk in 11 skokov,pa dosegel 23 točk za zmago proti Torontu s 121:111. Denver je vknjižil četrto zmago po vrsti. Denver na zahodu zaseda četrto mesto.