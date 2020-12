NBA bo klubom namenila 900 milijonov dolarjev

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA se je odločilo, da bo vsakemu od 30 klubov dalo po 30 milijonov dolarjev oziroma približno 25 milijonov evrov za pomoč pri likvidnosti v času, ko prihodke zmanjšuje pandemija novega koronavirusa, poročajo ameriški mediji.



Liga, ki bo novo sezono začela 22. decembra, je 900 milijonov dolarjev zbrala s prodajo obveznic.



Klubi bodo prve pripravljalne tekme začeli igrati že v naslednjih dneh. V rednem delu sezone bodo nato igrali po 72 tekem, torej deset manj, kot je običajno. Končnica bo predvidoma od maja do julija. sezona se bo končala pred olimpijskimi igrami v Tokiu, ki bodo med 23. julijem in 8. avgustom.



Tudi v novi sezoni bodo v NBA trije Slovenci, Luka Dončić pri Dallasu, Goran Dragić pri Miamiju in Vlatko Čančar pri Denverju.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: