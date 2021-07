NBA ob 75. obletnici lige z logotipom v obliki diamanta

Logo v obliki diamanta, kar je simbol 75. obletnice, se bo v sezoni 2021/22 pojavljal na igriščih, uradnih izdelkih lige, znotraj dvoran, v uradnih prenosih in na družbenih omrežij, je na spletni strani tekmovanja potrdila liga NBA.



Nov logo ohranja silhueto košarkarja Jerryja Westa, a s to razliko, da ni več pravokotne oblike, ampak diamantne. Diamant je namreč simbol 75. obletnice. Ozadje loga je še vedno modre in rdeče barve, zraven košarkarja pa je zapisana številka 75.



Letošnja sezona še ni končana, a je že jasno, da se bo prihodnja začela sredi oktobra. V boju za šampionski prstan sta letos ostali še ekipi Milwaukee Bucks in Phoenix Suns, ki v seriji na štiri zmage vodi z 1:0.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: