Nekdanji as lige NBA se je vrnil k stari ljubezni

Dino Rađa, 57-letni Splitčan iz najslavnejšega rodu trikratnega zaporednega evropskega prvaka Jugoplastike ter košarkarski zvezdnik ob koncu osemdesetih let in devetdesetih prejšnjega stoletja, se je vselej rad pohvalil s svojim hobijem, ki je povezan z motocikli in avtomobili. Po koncu uspešne kariere si je omislil enega od motociklov prestižne znamke Harley Davison, v zrelejših letih se je vrnil v svet avtomobilov. Na svojem Instagram profilu je objavil fotografijo z novo jekleno zverjo v njegovem domu s pomenljivim zapisom.

»Vrnitev stari ljubezni,« je napisal in še dopolnil. »Remek delo 'Made in Japan'. In ne, ni plačana reklama.«

Dino Rađa je v NBA igral za Boston Celtics. FOTO: Arhiv Nba

Nekoč tudi najbolje plačani evropski košarkar si je privoščil Toyotino terensko vozilo. Katerega od najbolj znanega modela znamke Land Cruiser je izbral legendarni hrvaški košarkar, ki je bil leta 2018 izbran tudi v košarkarsko hišo slavnih, ni razkril. Vrednost najcenejšega 'Land Crusierja' znaša približno 100.000 evrov. Rađa, ki je samo v NBA karieri zaslužil 18 milijonov evrov, je najbrž dodal še nekaj evrov več.