Nemci pravšnji tekmeci za preizkus forme

Slovenska košarkarska reprezentanca po prepričljivi zmagi proti Estoniji v drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 meri moči proti Nemčiji. V Münchnu se je tekma začela ob 15. uri. Selektor Aleksander Sekulić je tekmo začel s peterko Mike Tobey, Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Aleksej Nikolić.

1. četrtina

Po prvi četrtini, ki jo je s trojko odprl Dončić, je Slovenija v vodstvu z 20:17. Zvezdnik Dallasa je v uvodnih desetih minutah dosegel 11 točk. Pri gostiteljih, ki so le enkrat imeli prednost (15:14), je šest točk odsegel Andreas Obst.

Gostitelji bodo tudi zadnji tekmeci pred evropskim prvenstvom v Nemčiji. Slovenci se bodo z Nemci deset dni pozneje srečali tudi v skupinskem delu evropskega prvenstva v Kölnu.

Slovenija je v četrtek v Celju suvereno premagala Estonijo, za uvrstitev na SP naslednje leto v Aziji pa na preostalih petih tekmah drugega dela kvalifikacij potrebuje še vsaj dve zmagi.

Na lestvici skupine J sta na prvih dveh mestih Finska in Nemčija, ki imata izkupiček 6-1, Slovenija je pri 5-2, nato pa sledijo Izrael (3-4), Švedska (2-5) in Estonija (2-5).

Slovenija bo eurobasket odprla v četrtek ob 17.15, njena prva tekmica bo Litva. Po današnji tekmi bos elektor Aleksander Sekulić črtal še zadnja dva košarkarja s seznama reprezentantov, ki bodo zastopali barve Slovenije na EP.

»Nenavadno je, da se bomo v le nekaj dneh z istim tekmecem pomerili v dveh različnih tekmovanjih. Nemci imajo malo prednosti, saj igrajo doma pred polno dvorano in glasnimi navijači. Takšne tekme so najbolj zanimive, saj na njih prideta do izraza naš karakter in kakovost. Naša forma sicer še ni tam, kjer bi morala biti, a me veseli, da smo na dobri poti,« je pred tekmo z Nemčijo povedal kapetan Goran Dragić, ki je po naslovu evropskega prvaka v Istanbulu pred petimi leti že rekel zbogom reprezentanci, a se je vrnil že pri koncu prvega dela kvalifikacij za SP in bo pomagal prvemu zvezdniku Luki Dončiću ter drugimi slovenskimi košarkarji v boju za uvrstitev an mundial in za ubranitev naslova najboljšega na stari celini.

Slovenija in Nemčija sta doslej igrali 15 dvobojev. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, na šestih pa Nemci. Nazadnje sta se pomerili na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila Slovenija boljša s 94:70.