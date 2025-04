Nikola Jokić nasul 61 točk, toda premalo za veselje

Košarkarji Denverja so v ligi NBA po dveh podaljških izgubili z Minnesoto Timberwolwes s 139:140. Pomagalo ni niti 61 točk ter po 10 skokov in asistenc Nikole Jokića. S prostima metoma je usodo Denverja zapečatil Nickeil Alexander-Walker.

Ekipa iz Kolorada po porazu na tretjem mestu zahoda za drugouvrščenim Houstonom še vedno zaostaja za dve zmagi.

Denver se je srečal z zanj bržkone najbolj neugodnim tekmecem v ligi, saj Minnesote ni premagal že pet tekem zaporedoma. To se je pokazalo tudi davi, pa čeprav so gostje po nedavnem pretepu na tekmi z Detroitom nastopili brez Naza Reida in Donteja DiVincenza, a vseeno slavili še šestič v nizu.

Na izenačeni tekmi je Denver v končnici lovil izenačenje in podaljšek. Tega mu je zagotovil Jokić, ki je 11 sekund pred koncem zadel prosta mesta. Srb je zadel tudi sedem sekund pred koncem petminutnega dodatka za 125:125 in izsilil drugi podaljšek.

Jokić je 17 sekund pred koncem zadel enega od dveh prostih metov za vodstvo 139:138, ob izteku igralnega časa pa je z metom z razdalje poskušal Nickeil Alexander-Walker. Ogled posnetka je pokazal, da ga je pri tem s prekrškom oviral Russell Westbrook, ki je pred tem v protinapadu zgrešil polaganje. Alexander-Walker je desetinko sekunde pred koncem zadel dva od treh prostih metov za zmago svoje ekipe.

Ob Jokiću je pri Denverju s 30 točkami izstopal Aaron Gordon, pri zmagovalcih pa je 34 točk in 10 skokov dosegel Anthony Edwards, 26 točk je dodal Julius Randle.

Minnesota se krčevito bori z Golden Statom, Memphisom, vse tri ekipe imajo zdaj po 44 zmag, ter Los Angeles Clippers, ki so pri 43 slavjih, za preboj med šesterico najboljših na zahodu in neposredno uvrstitev v končnico. Ekipe so razvrščene med petim in osmim mestom.

Vlatko Čančar pri Denverju ni dobil priložnosti za igro, morda bo drugače že v noči na četrtek, ko v Kolorado prihajajo San Antonio Spurs.

Stephen Curry je zadel kar 12 trojk od 20 metov. FOTO: Petre Thomas/Imagn Images Via Reuters Connect

Ducat trojk ostrostrelca Stephena Curryja

V Memphisu je blestel Stephen Curry, ki je ob zmagi Golden State Warriors dosegel 52 točk, 10 skokov in osem podaj. Vodilni na večni lestvici zadetih trojk je v dvorani FedExForum izza črte zadel 12 od 20 metov. Trojni dvojček je s 13 točkami 12 podajami in 10 skoki dosegel tudi Draymond Green.

Curry je drugič v sezoni presegel mejo 50 točk, izdatno pa mu je pomagal tudi Jimmy Butler s 27 koši. »Star je 37 let in ne morem verjeti, da še vedno lahko tako igra. Dosegel je 52 točk, nasprotni branilci so se dobesedno obešali nanj, ampak spet je dokazal, da je izjemno fizično pripravljen, spreten in drzen.«

Za Memphis je 36 točk dosegel Ja Morant, Jaren Jackson Jr. jih je dodal 22. Golden State bo po prostem večeru naslednji tekmec Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem.

Milwaukee Bucks so premagali Phoenix Suns s 133:123 in končali serijo štirih porazov. Giannis Antetokounmpo je za zmago dosegel 37 točk. Devin Booker je bil na nasprotni strani z 39 točkami še uspešnejši, a ob sebi ni imel dovolj razpoloženih soigralcev. Poraz je bil boleč, saj Phoenix ostaja 11. na zahodu in za play-in turnir nujno potrebuje zmage.

Končnico pa si je že zagotovila Indiana, ki bo končala med šesterico najboljših klubov na vzhodu. K temu ji je pripomogla zmaga Portland Trail Blazers v Atlanti s 127:113. Shaedon Sharpe je za Portland dosegel 33 točk in 10 skokov, Deni Avdija pa 32 točk, 15 skokov in 10 podaj. Za Atlanto je Trae Young dosegel 29 točk.

V končnici so tudi New York Knicks, ki so s 105:91 premagali Philadelphio. Igralec večera je bil s 27 točkami OG Anunoby 27.