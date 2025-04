Želijo, da mečemo trojke? Potem bomo zmagali s trojkami

V nadaljevanju preberite:

Šele drugi poraz na zadnjih 14 tekmah so ob srečanju s slovenskim zvezdnikom doživeli košarkarji Houstona. Ko gre zares in je na mizi visoka uvrstitev ter prednost domačega terena v končnici, Los Angeles Lakers zaigrajo drugače. Proti dolgim rokam hitrih branilcev Teksašanov so se borili in našli pot do zmage s 104:98, ki jih drži v igri za drugo mesto v zahodni konferenci. »Osredotočeni smo na naslednjo tekmo, a se pogovarjamo tudi o končnici,« je potolčen, povit in nasmejan po tekmi priznal Luka Dončić, z 20 točkami znova prvi strelec domačinov. Po hitrem polnjenju baterij v domačem okolju ga čaka derbi, ki bo za LeBrona Jamesa nosil posebno težo.

V puščavi zloščenih puhlic, ki bruhajo iz igralcev, je J. J. Redick prava oaza. Že kot komentator in voditelj podkasta po koncu kariere se ni bal drznih izjav, tudi na klopi Jezernikov ostaja energičen. »V dobrih ekipah se vsi igralci sprijaznijo s svojo vlogo, v odličnih jo sprejmejo in se je razveselijo,« je ocenil prigarano zmago nad Houstonom. Tokrat so zmago Jezernikom prinesli rezervisti, v prvi vrsti razigrana Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith, zadela sta 12 trojk in dosegla 40 točk.

Zdaj v Kalifornijo prihajajo Golden State Warriors z znova zdravim Stephom Curryjem. Z glavnim rivalom zadnjega desetletja ima LeBron James zapleten odnos, ki se je iz (slabo) prikrito sovražnega počasi razvil v medsebojno odobravanje in spoštovanje. Tudi Bojevnikom so po zimski naložbi v Jimmyja Butlerja zrasli apetiti, rivali z zahodne obale bodo dober test forme Los Angelesa, ki je znova v vzponu. Enako velja za Dončića, na vsaki tekmi najde potezo več, ki gledalcem jemlje dih – tokrat je s preigravanjem na zadnjo plat posedel Alperena Senguna in potrdil, da mu je mesto šovbiznisa pisano na kožo.